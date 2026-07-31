Anyaország :: 2026. július 31. 11:22 ::

Törvénymódosítással akadályozná meg a Mi Hazánk, hogy családok egzisztenciális megsemmisítéséhez vezessen az oltások elutasítása

A gyermekek kötelező védőoltásainak beadását elutasítók enyhébb büntethetőségét lehetővé tevő törvényjavaslatot nyújtott be Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője.

A politikus péntek reggeli Facebook-bejegyzésében azzal érvel: jóhiszemű, gyermeküket féltő, az oltásokban nem bízó családok "egzisztenciális megsemmisítéséhez" vezethet, hogy a kötelező védőoltások beadatását elutasítókra korlátlan számú alkalommal lehet - akár ötmillió forintos - bírságot kiszabni.

Ez egy olyan jogi kényszerítő eszköz, amelynek jelenlegi formája nem tesz különbséget egy multicég és egy kisgyermekes család között, ami egyedülálló nemzetközi viszonylatban is - fogalmaz Novák Előd.

Jelzi, hogy kezdeményezése 100 ezer forintban maximálná a kiszabható bírság összegét, kizárná annak ismételt alkalmazását, továbbá lehetővé tenné, hogy a hatóság különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a bírság összegét korlátlanul enyhítse vagy elengedje.

A politikus két napja országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be, amelyben azt kezdeményezi: a kormány szeptember 30-ig dolgozzon ki jogalkotási koncepciót azon magyar emberek rehabilitálása érdekében, akik a koronavírus-oltás fel nem vétele miatt veszítették el állásukat.

Novák Előd olyan mechanizmus kialakítását sürgeti, amelyben az ilyen okból elbocsátottak kérhetik visszavételüket korábbi állásukba, illetve kártérítésre jogosultak az elszenvedett hátrányok miatt.

(MTI)