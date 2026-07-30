Külföld, Háború :: 2026. július 30. 22:25 ::

Szaúd-Arábia katonai szövetség létrehozását tervezi a vörös-tengeri hajózás védelme érdekében

Szaúd-Arábia katonai szövetség létrehozását tervezi a vörös-tengeri hajózás védelme érdekében a Báb el-Mandab tengerszoros térségében, miután több hajót is támadás ért a térségben.

A rijádi védelmi tárca csütörtöki közlése szerint 14 ország fogott össze, köztük Kuvait, Katar, Bahrein, Pakisztán, Törökország, Egyiptom és Jordánia, hogy biztosítsa a szabad hajózást, a nemzetközi kereskedelmi útvonalakat, valamint a globális energiaellátást.

Az utóbbi időben az Irán támogatását élvező jemeni húszi lázadók szaúdi hajókat támadtak a Vörös-tengeren. A milícia már 2023-ban is támadott kereskedelmi járműveket a térségben, mire válaszul az EU elindította az Aspides nevű tengeri misszióját, az Egyesült Államok pedig az általa vezetett Prosperity Guardian fedőnevű műveletet a hajózás védelmében.

"A tengeri biztonság közös felelősség" - közölte a minisztérium állásfoglalásában, hozzátéve, hogy mindezt közös katonai műveletekkel, tervezéssel, gyakorlatokkal és hírszerzési értesülések megosztásával kívánják elérni. A szövetség természetéből eredendően "tisztán védelmi jellegű", és nem irányul egyetlen állam, másik szövetség vagy nemzetközi szervezet megtámadására sem - ismertette tovább a rijádi védelmi tárca.

A Hormuzi-szoros de facto blokádja miatt Szaúd-Arábia olajának egy részét a Vörös-tengeren keresztül exportálja egy vezeték segítségével. Ugyanakkor a húszik támadásai egyre bizonytalanabbá teszik ezt az alternatív exportútvonalat.

Fontos megjegyezni, hogy a védelmi minisztérium közleménye szerint Omán és az Egyesült Arab Emírségek nem vesz részt a szövetségben annak ellenére, hogy Szaúd-Arábiával azonos biztonsági érdekeik vannak az iráni konfliktusban.

Szaúdi források szerint több mint 40 ország, illetve az EU képviselői találkoztak csütörtökön Rijádban. Szaúdi tisztségviselők közölték, hogy más országok előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy részt vegyenek a szövetségben.

(MTI)