Külföld, Háború :: 2026. július 30. 18:14 ::

Dróngyártásra szánt összegek elsikkasztásával vádolt minisztériumi és cégvezetőket vettek őrizetbe Moszkvában

Különösen nagy összegű sikkasztás, illetve csalás vádjával őrizetbe vették Alla Polovcsenyját, az ipari és kereskedelmi minisztérium drónrendszerekért és robotikáért felelős osztályának helyettes vezetőjét és Valerij Kusztovot, az Efko vállalatcsoport igazgatótanácsának elnökét csütörtökön Moszkvában.

Elfogták és előzetes letartóztatásba helyezték Vlagyiszlav Romancevet, az Efko stratégiai fejlesztési igazgatóját és helyettesét, Jekatyerina Kusztovát is. A gyanúsítottakat azzal vádolták meg, hogy többmilliárdos csalást követtek el, visszaélve az orosz importpótlási program dróngyártásra szánt támogatásaival. Az Efko A jövő közlekedése elnevezésű projektje keretében drónokat és légi taxikat fejleszt.

A Kommerszant című lap szerint a gyanúsítottak őrizetbe vételéhez az a nyomozás vezetett, amelynek keretében májusban Belgorodban csalás vádjával letartóztatták Jurij Kozarekót, az Efko-csoport egyik topmenedzserét, a pilóta nélküli légi járműrendszereket gyártó Transzport Buduscsego (Jövő Közlekedése) vállalat vezetőjét. A nyomozás szerint a gyanúsítottak bűnszövetkezetet hoztak létre azzal a céllal, hogy az ipari és kereskedelmi tárca által a drónfejlesztésre és -gyártására elkülönített támogatásokat sikkasszanak el. Gyártás helyett kész drónokat vásároltak Kínából, amelyeket átcímkéztek, majd saját termékekként értékesítettek.

Az 1994-ben alapított Efko vállalatcsoport fő tulajdonosa Valerij Kusztov, a most szintén őrizetbe vett Jekatyerina Kusztova igazgatóhelyettes pedig a neje. Az Infoline szerint tavaly a vállalatcsoport a forgalmát tekintve az élelmiszeripar harmadik legnagyobb szereplője volt Oroszországban, a PepsiCo és a Ruszagro mögött. A csoport konszolidált árbevétele 344 milliárd rubel volt. A vállalat fő tevékenysége az olajok, szószok és speciális zsiradékok gyártása, de aktív az élelmiszer-összetevők, valamint a hús- és tejtermék-helyettesítők piacán is.

(MTI)