Külföld :: 2026. július 31. 10:13 ::

Hszi Csin-ping szerint ráférne a kínai hadseregre a korrupció elleni küzdelem erősítése

A korrupció elleni küzdelem további erősítésére szólított fel a kínai hadseregben Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken, hangsúlyozva, hogy ez elengedhetetlen a nemzetvédelem korszerűsítéséhez.

Az elmúlt években a kínai hadseregben több korrupcióellenes vizsgálat indult, amelyek számos magas rangú katonai vezetőt is érintettek, az államfő most ennek az erőfeszítésnek a fokozását sürgette.

A kínai állami média jelentése szerint Hszi a párt legfőbb döntéshozó testülete, a Politikai Bizottság csoportos tanácskozásán azt is kijelentette: a fegyvereknek mindig a párt parancsnoksága alatt kell állniuk.

Hszi emellett egy intelligens katonai rendszer kiépítését szorgalmazta. Ennek részeként a pilóta nélküli, intelligens technológiák szélesebb körű alkalmazását, valamint a kiber- és információs rendszerek mélyebb integrációját sürgette a hadsereg működésében. Hangsúlyozta azt is, hogy a nemzetvédelem és a hadsereg korszerűsítésének alapvető mércéje a harci képességek folyamatos erősítése.

A kínai államfő továbbá felszólította a pártvezetést arra is, hogy tegyen meg minden szükséges lépést a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg 2027-ben esedékes századik évfordulójára kitűzött célok teljesítése érdekében, és érjen el meghatározó előrelépést a nemzetvédelem és a fegyveres erők modernizációjában.

Az ülést a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg augusztus 1-jei megalakulásának évfordulója előtt tartották.

(MTI)