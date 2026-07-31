A korrupció elleni küzdelem további erősítésére szólított fel a kínai hadseregben Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken, hangsúlyozva, hogy ez elengedhetetlen a nemzetvédelem korszerűsítéséhez.
Az elmúlt években a kínai hadseregben több korrupcióellenes vizsgálat indult, amelyek számos magas rangú katonai vezetőt is érintettek, az államfő most ennek az erőfeszítésnek a fokozását sürgette.
A kínai állami média jelentése szerint Hszi a párt legfőbb döntéshozó testülete, a Politikai Bizottság csoportos tanácskozásán azt is kijelentette: a fegyvereknek mindig a párt parancsnoksága alatt kell állniuk.
Hszi emellett egy intelligens katonai rendszer kiépítését szorgalmazta. Ennek részeként a pilóta nélküli, intelligens technológiák szélesebb körű alkalmazását, valamint a kiber- és információs rendszerek mélyebb integrációját sürgette a hadsereg működésében. Hangsúlyozta azt is, hogy a nemzetvédelem és a hadsereg korszerűsítésének alapvető mércéje a harci képességek folyamatos erősítése.
A kínai államfő továbbá felszólította a pártvezetést arra is, hogy tegyen meg minden szükséges lépést a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg 2027-ben esedékes századik évfordulójára kitűzött célok teljesítése érdekében, és érjen el meghatározó előrelépést a nemzetvédelem és a fegyveres erők modernizációjában.
Az ülést a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg augusztus 1-jei megalakulásának évfordulója előtt tartották.
(MTI)