Anyaország, Videók :: 2026. július 31. 11:40 ::

63 bűnelkövetőt fogtak el az átfogó budapesti rendészeti fellépés második hetében

Ittas járművezetők, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői is rendőrkézre kerültek az átfogó budapesti rendészeti fellépés második hetében. A rendőrök 63 embert elfogtak, további 56-ot előállítottak – írja honlapján a rendőrség.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság átfogó rendészeti fellépésének részeként végrehajtott célzott közterületi ellenőrzések továbbra is azokra a jogsértésekre irányultak, amelyek leginkább veszélyeztetik Budapest közbiztonságát és a lakosság biztonságérzetét.

Az intézkedések során a rendőrök 2907 embert igazoltattak, 63 embert elfogtak, 56-ot előállítottak, valamint 23 esetben hajtottak végre biztonsági intézkedést. Az elfogások és előállítások között ittas járművezetők, körözött személyek, valamint rablás, lopás, garázdaság, kábítószerrel kapcsolatos és más bűncselekmények elkövetői is voltak.

A rendőrök 81 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, 36 szabálysértési és 35 büntetőfeljelentést tettek, valamit közigazgatási bírságokat is alkalmaztak. Az intézkedések a közterület rendjét sértő szabálysértések – így például a köztisztasági szabályok megszegése, a közterületi alkoholfogyasztás és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása – mellett több közlekedési jogsértésre is kiterjedtek.

A BRFK a következő hetekben is folytatja a célzott ellenőrzéseket, amelyek helyszíneit és hangsúlyait a közterületi tapasztalatok, a lakossági jelzések és az aktuális közbiztonsági adatok alapján alakítja ki.