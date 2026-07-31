Külföld :: 2026. július 31. 07:47 ::

Tartós chiphiányra készül a Samsung, ugrásszerűen nőtt a félvezetőüzletág nyeresége

A Samsung Electronics arra számít, hogy a globális félvezetőhiány 2028-ig fennmarad, miközben a mesterséges intelligencia iránti kereslet hatására rekordközeli eredményt ért el a vállalat félvezetőüzletága a második negyedévben.

A dél-koreai technológiai vállalat félvezető-részlege üzemi nyereségét több mint 250-szeresére, 89,2 ezer milliárd wonra (mintegy 20 ezer milliárd forintra) növelte, ami csaknem teljes egészében fedezte a konszern 89,5 ezer milliárd wonos üzemi eredményét. A Samsung szerint a mesterséges intelligencia alkalmazásához szükséges memórialapkák iránti kereslet továbbra is erős marad.

A vállalat memóriagyártó üzletágának vezetője, Kim Dzsedzsun közölte: a chipellátási szűkösség 2027-ben várhatóan tovább fokozódik az ideihez képest, és 2028-ban is fennmarad.

A nagy beruházások finanszírozási kockázatainak mérséklése érdekében a Samsung hosszú távú szállítási szerződéseket kötött a világ öt legnagyobb adatközpont-üzemeltetőjével, és további öt nagy ügyféllel is a megállapodások véglegesítéséhez közeledik. Az egyenként legalább ötéves szerződések a gyártókapacitás 60-70 százalékát kötik le, előlegfizetést és minimális árgaranciát is tartalmaznak.

A memóriachipek árának jelentős emelkedése ugyanakkor kedvezőtlenül érintette az okostelefonos üzletágat: a mobilkommunikációs divízió története során először negyedéves veszteséget könyvelt el, 700 milliárd won (155 milliárd forint) értékben.

A vállalat közölte, hogy a mesterségesintelligencia-processzoraihoz használt nagy sávszélességű memóriák (HBM) piacán szeretné ledolgozni lemaradását a dél-koreai SK Hynix mögött. A legújabb HBM4 memóriachipek értékesítéséből származó árbevétel a harmadik negyedévben várhatóan több mint háromszorosára emelkedik.

A Samsung részvényei a szöuli tőzsdén a kereskedés során átmenetileg nyolc százalékot is erősödtek, végül azonban 1,1 százalékos csökkenéssel zártak. Elemzők szerint a vállalat előrejelzése enyhítette a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások lassulásától tartó piaci aggodalmakat.

(MTI)