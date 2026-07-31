Anyaország :: 2026. július 31. 12:04 ::

Orbán Anita Ljubljanában is elmondta, hogy mennyire nagyon európéer az új kormány

Az új magyar kormány elkötelezett a demokratikus és európai értékek mellett, és konstruktív, megoldásorientált partner kíván lenni - mondta Orbán Anita külügyminiszter pénteken Ljubljanában, a Tone Kajzer szlovén külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatón. Hozzátette: Magyarország jó kapcsolatokra törekszik különösen azokkal az országokkal, amelyekkel közösek az értékei és az érdekei, és ennek szellemében tovább kívánja fejleszteni kapcsolatait Szlovéniával is.

A külügyminiszter első szlovéniai látogatásán stabilnak, erősnek és sokrétűnek nevezte a két ország kapcsolatait. Szlovénia - hangoztatta - Magyarország kulcsfontosságú partnere a nemzetközi szervezetekben és a regionális együttműködésekben is.

Orbán Anita kiemelte a két ország konzuli együttműködését, ezen belül a regionális konzuli válságkezelést. Mint mondta, ennek keretében Magyarország és Szlovénia szükség esetén segítséget nyújt egymásnak állampolgáraik védelmében.

A külügyminiszter szólt a nemzetiségi közösségek szerepéről is. A muravidéki magyarokat és a rábavidéki szlovéneket a két ország közötti élő összekötő kapocsnak nevezte (miközben a nagyváradi magyar mise közbeni hatósági fellépés és a premontrei apát kilakoltatása román belügy szerinte - a szerk.), a kisebbségvédelemben folytatott magyar-szlovén együttműködést pedig példaértékűnek minősítette. Ennek elemei között említette a Szlovén-Magyar Közös Alapot, a MURABA Európai Területi Társulást, valamint a nemzetiségi közösségek parlamenti képviseletét.

A gazdasági kapcsolatokról szólva közölte: Magyarország Szlovénia negyedik legnagyobb befektetője, a két ország közös célja a kétoldalú gazdasági együttműködés további javítása. Ennek részeként az energiadiverzifikáció fontosságát is hangsúlyozta.

Orbán Anita köszönetet mondott mindazoknak, akik Magyarországon az energiaellátás biztonságáért dolgoznak a rendkívüli hőségben és a Duna alacsony vízállása miatt kialakult nehéz helyzetben. Hangsúlyozta: ez is mutatja a regionális együttműködés, valamint a szomszédos országok közötti energetikai és villamosenergia-összeköttetések jelentőségét.

A külpolitikai kérdések közül a Nyugat-Balkán európai integrációját közös érdeknek és célnak nevezte. Fontosnak tartotta azt is, hogy a régió országai számíthassanak egymásra, és baj esetén segítséget nyújtsanak egymásnak.

A külügyminiszter közölte: Magyarország rendezi meg a közép-európai ötök, a C5 következő külügyminiszteri találkozóját, amelyre meghívta szlovén kollégáját.

Tone Kajzer hangsúlyozta: Szlovénia kiemelt jelentőséget tulajdonít a Magyarországgal fenntartott kapcsolatoknak és a jó szomszédi együttműködésnek. A szlovén külügyminiszter szerint a két ország kapcsolatainak párbeszéden, bizalmon és konkrét közös projekteken kell alapulniuk.

Kajzer elmondta: a tárgyaláson szó volt a kereskedelmi és gazdasági együttműködésről, a közlekedési és energetikai összeköttetésekről, valamint az energiabiztonságról. Kiemelte a koperi kikötő és a vasúti kapcsolatok jelentőségét, továbbá a Cirkovce-Pince villamosenergia-összeköttetést és a földgázkapcsolatot.

A szlovén miniszter fontosnak nevezte a magyarországi szlovén és a Szlovéniában élő magyar nemzeti közösség szerepét. Úgy fogalmazott: a két közösség jelentősen hozzájárul a kölcsönös megértéshez, valamint a kulturális, nyelvi és határokon átnyúló együttműködéshez.

Kajzer szerint amikor két szomszédos ország együttműködik, abból mindkettő nyer, Közép-Európa szorosabb együttműködése pedig az egész régiót és Európát is erősíti.

(MTI)