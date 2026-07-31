Anyaország :: 2026. július 31. 12:43 ::

Szombattól újra lehet a Komló–Dombóvár vonalon vonatozni

Szinte napra pontosan három évvel a vonal bezárása után, szombaton újraindul a személyszállítás a Komló–Dombóvár vasútvonalon. Komlón koncertekkel és gyerekprogramokkal készülnek a "vasútünnepre" - közölte Facebook-bejegyzésben a közlekedési és beruházási miniszter pénteken.

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a komlói állomásépületen kisebb felújítási munkákat végeztek a nyitás előtt.

"Ezt az állomást halálra ítélték: az elmúlt három évben lakatlan, egyre romló állapotú épületként állt, most mégis néhány hét alatt sikerült a múlt emlékéből a jövő közlekedésének egyik pillérévé tenni - fogalmazott a tárcavezető.

A MÁV egész napos programsorozattal készül az eseményre, fellép a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar, és számos gyermek- és interaktív program várja az érdeklődőket.

A rendezvényekre Kaposvárról a 424 247-es gőzmozdony vontatta Zobák Expresszel is el lehet majd jutni, és a Kapos InterCity-n a legendás Samu motorvonat is szolgálatot teljesít a hétvégén - ismertette.

(MTI)