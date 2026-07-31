Szinte napra pontosan három évvel a vonal bezárása után, szombaton újraindul a személyszállítás a Komló–Dombóvár vasútvonalon. Komlón koncertekkel és gyerekprogramokkal készülnek a "vasútünnepre" - közölte Facebook-bejegyzésben a közlekedési és beruházási miniszter pénteken.
Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a komlói állomásépületen kisebb felújítási munkákat végeztek a nyitás előtt.
"Ezt az állomást halálra ítélték: az elmúlt három évben lakatlan, egyre romló állapotú épületként állt, most mégis néhány hét alatt sikerült a múlt emlékéből a jövő közlekedésének egyik pillérévé tenni - fogalmazott a tárcavezető.
A MÁV egész napos programsorozattal készül az eseményre, fellép a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar, és számos gyermek- és interaktív program várja az érdeklődőket.
A rendezvényekre Kaposvárról a 424 247-es gőzmozdony vontatta Zobák Expresszel is el lehet majd jutni, és a Kapos InterCity-n a legendás Samu motorvonat is szolgálatot teljesít a hétvégén - ismertette.
(MTI)