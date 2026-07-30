Külföld :: 2026. július 30. 18:30 ::

Musk jelentős adományokkal támogatja a republikánusokat a félidős választáson is

Ismét jelentős összegű pénzadománnyal tervezi támogatni az amerikai Republikánus Párt bizonyos jelöltjeit a novemberi félidős kongresszusi választáson Elon Musk amerikai techmilliárdos - jelentette az Axios amerikai hírportál csütörtökön.

Az Axios értesülése szerint Musk újra aktiválja a Donald Trump 2024-es elnökválasztási kampányának támogatására létrehozott America PAC nevű politikai akcióbizottságot.

Az America PAC nagyon fontos partnerünk volt a választók mozgósításában 2024-ben, és a szervezet visszatérése 2026-ban jelentős erősítés a republikánusok számára szerte az országban - mondta James Blair, az amerikai elnök egyik főtanácsadója.

(MTI)