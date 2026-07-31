Külföld :: 2026. július 31. 07:34 ::

Az EU gigagyárakat hozna létre a mesterséges intelligenciával foglalkozó számítástechnikai kapacitás növelésére

Felhívást tett közzé mesterséges intelligenciával foglalkozó gigagyárak létrehozására az Európai Bizottság, hogy növelje Európa számítástechnikai kapacitását.

A brüsszeli közlemény szerint a pályázati felhívással az uniós bizottság célja, hogy hét mesterséges intelligenciával foglalkozó gigagyárat hozzon létre Európa technológiai szuverenitásának javítására.

A kezdeményezés célja továbbá, hogy bővítse Európa mesterséges intelligenciához köthető számítási kapacitását, és hozzáférést biztosítson a startupok, a kis- és közepes vállalkozások, az ipar, az akadémiai szféra és a hatóságok számára a képzéshez és a szükséges infrastruktúrához.

Az ipar által vezetett és akár tízmilliárd eurós uniós és nemzeti finanszírozású kezdeményezés várhatóan legalább húszmilliárd eurós magánberuházást szabadít majd fel az unióban - írták.

A gigagyárak egyetlen tagállamban, egy telephelyen vagy több helyszínen is létrehozhatók. Magukban foglalhatnak határokon átnyúló fejlesztéseket is több tagállamban - tájékoztattak.

Az első pályázati felhívás keretében az EU legfeljebb négy projektet támogat, amelyek mindegyike az első fázisban legfeljebb 100 millió euró uniós finanszírozásra lesz jogosult, a második fázisban pedig projektenként további 400 millió euróra.

A pályázat értékelési folyamatát követően a támogatásról szóló döntések 2027 elején várhatók. A szükséges keretszerződések és egyedi szerződések aláírása után az építkezések már 2027-ben megkezdődhetnek. A kiválasztott mesterséges intelligenciával működő gigagyárak várhatóan az aláírástól számított legfeljebb 18 hónapon belül megkezdik működésüket.

(MTI)