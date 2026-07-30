Anyaország :: 2026. július 30. 19:14 ::

Huszonegy életvédő szervezet Hegedűs Zsoltnak: ne csak az abortuszpártiakkal tárgyaljanak!

Huszonegy életvédő szervezet nyílt levele dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter részére:

Tisztelt Miniszter Úr!

Értesültünk arról, hogy az Egészségügyi Minisztérium a mai napon egyeztetést tartott a szívhangrendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének módosításáról és az abortusztabletta bevezetésének lehetőségéről.

Meglepve tapasztaltuk ugyanakkor, hogy a születendő élet védelmével hosszú évek óta foglalkozó életpárti civil szervezetek jelentős része nem kapott lehetőséget arra, hogy ezen a megbeszélésen részt vegyen.

Tudomásunk szerint az egyeztetésen számos, az abortusz szabályozásának liberalizálását támogató szervezet volt jelen, miközben az életvédő csoportok közül csak nagyon kevesen kaptak meghívást. Több munkatársunkat is ajánlottuk a minisztérium által megadott módon és határidőben, de mégsem nyílt lehetőségük arra, hogy bekapcsolódjanak az egyeztetésbe.

Szervezeteink évtizedek óta dolgoznak várandós édesanyákkal, krízishelyzetben lévő nőkkel, családokkal és életvédelmi kérdésekkel, ezért hisszük, hogy tapasztalatainkkal érdemben hozzá tudunk járulni a közös gondolkodáshoz.

Aggasztónak tartjuk, hogy a minisztérium által megjelölt mindhárom témafelvetés egyértelműen az abortuszhoz és az esemény utáni tablettához való hozzáférést könnyíti, ezzel gyengítve a megfogant emberek életesélyét. Emellett ezek az eljárások – esemény utáni tabletta, abortusztabletta – az érintett nők és fiatal lányok egészségét is komolyan veszélyeztetik.

Különösen fontosnak tartjuk ismertetni azokat a szakmai tapasztalatokat és nemzetközi kutatási eredményeket, amelyek szerint az esemény utáni tablettának a fogantatás megelőzése mellett életet kioltó hatása is van. Vénymentessége, szabad hozzáférhetősége előzetes kivizsgálás, orvosi tájékoztatás és megfelelő orvosi és szülői kontroll nélkül veszélybe sodorhatja a fiatal lányokat és nőket. Az érintettek így az ellenjavallatokról, a mellékhatásokról nem kapnak teljes körű tájékoztatást, a rendszeres, ismételt használattal pedig fokozódik a kockázat, az egészségkárosodás lehetősége, mértéke. A szülők nem értesülnek a gyermekükkel kapcsolatos komoly történésről és ennek egészségügyi és mentális kockázatairól.

Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra is, hogy az abortusztabletta otthoni használata klinikai kontroll nélkül súlyos szövődményekkel járhat. A nőt egyedül hagyja a folyamat fizikai és lelki valóságával. Miközben azt a hamis látszatot kelti, mintha mindez egyszerű és humánus lenne, valójában egy emberi élet kioltásáról van szó.

Ugyancsak szeretnénk megosztani tapasztalatainkat a szívhangrendelettel kapcsolatban. Meggyőződésünk, hogy a rendelet a tájékozott beleegyezés alapvető egészségügyi jogát biztosítja, amely minden műtét esetében kötelező. A páciensnek tisztán kell látnia, hogy mi van vele, mi fog történni, és ennek mi lesz a következménye. Az édesanya meghallgathatja vagy megláthatja gyermeke életfunkcióit (ultrahangos képét vagy szívdobbanásának hangját), mielőtt olyan végérvényes döntést hozna, amely a gyermeke elvesztésével együtt őt magát is mélyen megsebzi.

Bizalommal fordulunk Miniszter Úrhoz azzal a kéréssel, hogy az egyeztetések során további életvédő szervezetek számára is biztosítsák a részvétel és véleménynyilvánítás lehetőségét. Szeretnénk partnerként részt venni azoknak a megoldásoknak a kidolgozásában, amelyek egyszerre szolgálják a krízisben lévő várandós anyák támogatását és a születendő gyermekek védelmét. Hiszünk abban, hogy az anyák és a születendő gyermekek érdekei nem egymással szemben állnak, hanem együtt képviselendők.

Úgy gondoljuk, hogy a családi életre nevelésen alapuló megelőzésre, a tájékoztatásra és a segítségnyújtásra épülő intézkedések hosszú távon minden érintett számára nagyobb biztonságot jelentenek. Ilyennek tartjuk többek között a válsághelyzeti tanácsadás erősítését, az anyagi és lelki támogatások bővítését, anyaotthonok létrehozását és fejlesztését, az örökbefogadási rendszer további javítását, az életet adó anyák presztízsének helyreállítását, valamint a fiatalok magzati fejlődéssel kapcsolatos ismereteinek bővítését.

Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy az élet védelmének csorbításáról nem dönthet a társadalmi többség, az emberi élet kioltása és annak megkönnyítése pedig nem tekinthető szakmai lépésnek. Ellenkezőleg, ez a legkiszolgáltatottabb emberek jogfosztása, akiket alapvető morális és jogi kötelezettségünk védeni. Hazánk Alaptörvénye szerint a magzatot a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Kérjük ezért Miniszter Urat, ne fossza meg a gyermekeket az életük meglévő védelmétől, és állítsa le az élet védelmét gyengítő, és az abortusz hozzáférését könnyítő tervezeteket.

Tisztelettel:

Alfa Szövetség

Anya-Ország Alapítvány

Axioma Központ

Családtudományi Szövetség

CitizenGO Magyarország

Emberi Méltóság Központ

ERGO-Európai Regionális Szervezet

Fiatalok az Élet Szolgálatában (FÉSZ)

Jó, hogy vagy! Életvédők Szövetsége

Jövője Van Alapítvány

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága

Kiáltás az Életért Egyesület

Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete

Magyarok Európában Egyesület

Mindenki Születésnapja Alapítvány

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