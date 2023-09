Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2023. szeptember 16. 12:00 ::

Örök Bratislava és szlovák királyok - nem muszáj Moszkváig menni egy-egy kiadós, magyargyűlölő történelemhamisításért

Nagy port kavart az 1956-os magyar szabadságharcot gyalázó orosz tankönyvek ügye, annál kevesebb a vita a csaknem kétmillió magyart túszul ejtő szomszéd országokban dívó történelemoktatásról. Most a felvidéki tankönyveket vizsgálta meg a Mandiner szakértői és gyakorló tanári szemszögből.

Olay Ferenc 1933-as kötetének reprintje a külföldi tankönyvek magyarságképét vizsgálta. A kép lesújtó volt: a magyarok a barbár, karikalábú, emberhúsevő mongolok utódaiként jelentek meg; a csehszlovákiai diákok jóformán az iskolatejjel szívták magukba a hungarofóbia mérgét, s persze a magyar diákok is csak e kötetek fordításaiból tanulhattak. Mi változott azóta?



Egy példa a sok közül: a "szlovák királyok" listája...

Valóban, Csehszlovákia megszületése óta a csehszlovák és a mai szlovák történelemoktatásban is inkább negatív, mint pozitív kép él a magyarságról – fejti ki a lap kérdésére a Selye János Egyetem Tanárképző Kara történelem tanszékének docense, Vajda Barnabás. Megjegyzi: a mai kép a korábbihoz, „főként az ötvenes-hatvanas évek primitív történelemkönyvei­hez képest szinte semleges”, ami az erőteljes magyarellenes élt vagy a szándékolt ellenségképgyártást illeti, „a tartalom viszont a történelemtudomány szempontjából nem meg­felelő”. Ide­tartozik a kizárólag a cseh és a szlovák történelemoktatásban létező Uhorsko–Maďarsko-­különbségtétel, miszerint a mai Magyarország nem jogfolytonos a történelmivel, s elvitatják a Magyar Királyság magyar jellegét, továbbá megtévesztő és nevetséges módon tárgyalják Szlovákia akár „ötödik századi történelmét”.

„Ez a tévedés-, pontatlanság- vagy hazugságsorozat szinte végtelen”

– fogalmaz Vajda. Mint mondja, bármennyire érzékenyen érint is minket a helyzet, a szlovák oktatáspolitikai nemzetépítés az elsődleges, a magyarság kiírása a közös történelemből, azaz a dehungarizáció „járulékos veszteség”. A szlovák politika „egy tankönyvű, nemzetépítő jellegű, ennek rendeli alá az oktatást” – mutat rá a docens. És nemcsak a történelemét, hanem a szlovák nyelv és irodalomét, a zenéét is, sőt a fizika- és matematikakönyvekben is ez a szemlélet jut időnként érvényre. „Ez a kiindulási alap, ehhez képest jönnek elő olykor a kimondottan magyarellenes tartalmak.” Mindemellett Vajda Barnabás kijelenti: „azért 1989 óta sokat változtak, megkockáztatom: fejlődtek ezek a tankönyvek, elsősorban módszertani kultúrában”, persze még mindig számos javítanivaló van bennük, és nem csupán magyar szemszögből.

A legterheltebb kérdések a huszadik századi „reszlovakizáció” és a deportálások ügye. A lap felvetésére, miszerint a svábokkal szembeni magyarországi kegyetlenkedésekkel a magyar tankönyvek szembenéznek, a szlovákok viszont a szlovák bűnökkel nem, megjegyzi: jelenleg is zajló kutatásaik szerint némi reflexió a legújabb tankönyvekben már megfigyelhető. „De abban a szellemben, ahogy azt a vélt szlovák nemzeti érdek és a politikum megkívánja”, s amíg ebben nem lesz politikai szembenézés, addig a tankönyvektől hiába is várnánk hasonlót.

A tót történelemoktatásnak jókora dilemmája ehelyett, hogy hova is állt az ország 1944–45-ben: a nemzeti felkelést kell ünnepelni, vagy az első független, Hitler által gründolt és erősen nacionalista, Tiso-féle Szlovákiát? „A probléma nem csak a szlovákiai történelemoktatással van: 2008-ban készítettünk egy kutatást Pécsett, megvizsgálva a szomszéd országok tankönyveit.

Ha a szomszédos országok egyes tankönyveiben közölt térképeken összeadtuk volna azokat a területeket, amelyek a szomszédos nemzetek »történelmi területeit« ábrázolták, akkor a történelmi Magyar­ország nem lett volna sehol.”

A docens azért igyekszik hűteni a kedélyeket. Egyrészt kiemeli, manapság a történelemoktatásnak jóval kisebb a szerepe, mint néhány évtizeddel ezelőtt, és a tömegek indoktrinációján nehéz változtatni. Ha évtizedekig azt tanulták, hogy a magyarok a hibásak mindenért, akkor a mostani diákok hiába kapnának más impulzusokat, otthon, az interneten vagy másoktól ugyanúgy a soviniszta nótát hallgatnák. Másrészt a magyar tanárok körében divat korrigálni a tankönyvek tartalmát vagy akár félre is tenni a szlovákból szolgai módon lefordított anyagot, és a magyarból oktatni. Ezzel valamelyest ellensúlyozzák a helyzetet, de persze más iskolákban a szlovák nacionalista történelmi narratívát adják tovább a tanárok.

Felvidéki történelemtanár ismerőseink is hasonló helyzetről számolnak be - írja a lap: a szlovákból fordított magyar nyelvű tankönyvek mennek a szekrény mélyére felvágatlanul a – mondjuk így – történelmi bizonyítékokkal szerényen alátámasztott Nagymorva Birodalom fényével, a Szent Istvánt „felövező Hont és Pázmány szlovák lovagokkal”, szlovákosított nevű magyar nemesekkel, az „ezeréves elnyomás” és az „örök Bratislava” legendájával. Forrásaink azonban azt is megjegyzik: sajnos épp elég magyar tanár beadja a derekát, ráadásul még mindig sok magyar gyereket íratnak a szülei szlovák iskolákba, s ott egész biztos nincs efféle korrekció. Azt a Mandinernek átküldött könyvrészletek is alátámasztják: nem ellenséget akarnak már kreálni a magyarokból, inkább „csak” kiszorítani őket az ún. Szlovákia területéről, mintha a Csallóközön túl nem lett volna közük a mai Szlovákia területéhez, de ha lehet, tán még ott sem.

Vajda Barnabás egy új szempontot is felkínál: a történelemoktatás kiemelkedő pozíciója nyolc éven át tartó közoktatásbeli jelenlétével, kötelező érettségivel és magas szintű tankönyvkultúrájával egyre inkább csak Magyarországra jellemző. "Szlovákiában" és számos más országban éppen visszaszorulóban van az óraszám. Az sem elképzelhetetlen, hogy a történelemoktatás a közeljövőben beolvad más tantárgyakba, mint a földrajz vagy a közgazdaságtan. „Persze relativizálni sem akarom a helyzetet. Ki kell mondani: problémás, ha egy kisebbséggel szemben ilyen jellegű indoktrináció folyik.”

További tót történelemhamisítások:

További tót történelemhamisítások: - A történelemrablók új trükkje: "földijeiknek" nevezik a magyar történelmi személyiségeket - Szlovákgyártás, II. rész: Mikoviny Sámuel, Konkoly-Thege Miklós, Herman Ottó és Gerster Béla sem magyar - A legújabb tót "megvilágosodás": "Úgy viselkedtünk, mint a nemzet, amelynek nem voltak királyai" - "Született 1720-ban Szlovákiában" - Jedlik Ányos, Hell Miksa és a többi "szlovák" feltaláló - Íme Nagy-Szlovákia - határa Kolozsvárnál és Szegednél húzódik - Dübörög a tót "történetírás": most Háry János alakjának ihletőjéről "derült ki", hogy "szlovák" volt - Vladimir Seges: Hadik Andrást véletlenül magyarnak jelölik, ám ő "szlovák" - "Szlovákia ugyanolyan hosszú történelemmel rendelkezik, mint Magyarország" - Újabb "tudományos" tót kiadvány: "ősi Szlovákia" és "szlovák királyi koronák" - "Mikszáth Koloman leghíresebb regényei Szlovákiában játszódnak, és bizonyítva van szlovák eredete" - A legújabb tót "találmány": Mednyánszky László a legnagyobb szlovák festő - Tót történelemlopási világcsúcs: magyar nevű, de valójában "szlovák" sportolók tették világhírűvé "Szlovákiát" - Markusovszky Lajos honvédorvos is szlovák lesz - egy csonkaországi tótocska szerint - "Szlovákia" hadtörténete - a Krisztus előtti negyedik századtól - "Politikai és hatalmi viszonyok fejlődése Szlovákiában a XIV. század első felében" - Hiába mondja a dédunoka, hogy Osztróvszky József lengyel származású volt, a tótok őt is "magukévá tennék" - Telekiho lesz Telekiből a saját hazájában: tótosított utcanévtáblák Szegeden - "Frantisek List" azt vallotta, magyar, tehát ő is szlovák volt - fedezte fel egy tót "tudós" - "Ivan Saric", a magyar repüléstörténet ősrepülője - Így válik "szlovákká" a híres Benyovszky Móric is - Kapaszkodjanak: "Szlovákiától a történelem során elrabolt" műkincseket követelnek "vissza" a tótok - Visszahívják a felvidéki magyar konzult, amiért kimondta az igazságot "Szlovákiáról" - 15 évig írták "Szlovákia történelmét" - 424 oldalas hazugságáradatot terjesztenek a világban - Stefan I., Belo IV., Jan Hunady, Matej Korvin - íme Szlovákia uralkodói! - "Sándora Petőfiho" - ez volt a Felvidék elrablóinak ajándéka március 15-re

Forrás: /r/3/120813/