Fico: ha hétfőig nem indul újra az olajszállítás a Barátság vezetéken, nem megy több áram Szlovákiából Ukrajnába

Amennyiben Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök nem teszi lehetővé, hogy a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába érkező orosz kőolaj szállítása újrainduljon, a szlovák miniszterelnök azt fogja kérni a szlovákiai villamos áram szállító cégektől, hogy állítsák le az Ukrajnába irányuló áramexportot - jelentette be Robert Fico szombaton a közösségi médiában közzétett bejegyzésében.

"Amennyiben hétfőig nem indul újra az olajszállítás Szlovákiába, megkérem az illetékes áramszállító vállalatot (SEPS), hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást" - idézte Robert Fico bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A szlovák miniszterelnök bejegyzésében rámutatott: Szlovákia csak ezen év januárjában kétszer annyi villamos áramot szállított Ukrajnának az ország villamoshálózatának stabilizálása céljából, mint az egész tavalyi év során.

Fico szombati bejegyzésében azt írta: az ukrajnai elnök rosszindulatúan viselkedik Szlovákiával szemben, mivel Szlovákia nem támogatja az ott zajló háború folytatását. Hozzátette: Ukrajna először a Szlovákiába irányuló gázszállítást állította le, amivel évi 500 millió eurós kárt okozott az országnak, most pedig az olajszállítást, amivel újabb károkat okoz.

A Szlovákiába és Magyarországra irányuló kőolajszállítás nagy részét orosz kőolajjal ellátó Barátság kőolajvezetéken január végén állt le a szállítás az ukrajnai háborúval összefüggésben, és azt az ukrán fél azóta nem indította újra, bár a szállítás műszaki szempontból már lehetséges.

Ezzel kapcsolatban a szlovák kormányfő már a hét folyamán bejelentette, hogy pozsonyi Slovnaft leállítja Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-exportját, az ország olajszükségállapotot vezet be és a pozsonyi kőolajfinomító minden terméke a hazai piac ellátására szolgál majd.

