Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2026. március 6. 19:20 ::

Elemezni fogják a szükséges megelőző intézkedéseket a magyarellenes incidensek elkerüléséhez - ígéri a kolozsvári polgármester

A kolozsvári polgármesteri hivatal az illetékes intézményekkel együttműködve elemezni fogja, milyen megelőző intézkedések szükségesek ahhoz, hogy elejét lehessen venni a magyarellenes incidensek megismétlődésének az erdélyi városban - írta Emil Boc polgármester a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatnak címzett válaszlevelében.

A sepsiszentgyörgyi székhelyű jogvédelmi egyesület pénteken tette közzé Emil Boc levelét, melyet a kolozsvári elöljáró a szolgálat vezetőjének az erdélyi városban történt magyarellenes incidensek kapcsán írt levelére küldött válaszként.

A Benkő Erikának elnöknek címzett, március 2-án keltezett válaszlevelében Boc azt írta, megérti a jogvédelmi szervezet incidensek kapcsán megfogalmazott aggodalmait. Ugyanakkor aláhúzta, hogy a sokszínűség tiszteletben tartása, a békés együttélés és a polgárok biztonsága olyan alapelvek, amelyeket Kolozsváron etnikai hovatartozástól vagy anyanyelvtől függetlenül védeni kell.

Hozzátette: a helyi közigazgatás folyamatosan támogatja a kultúrák közötti párbeszédet, a sokszínűség tiszteletben tartását és a biztonságos légkör megszilárdítását elősegítő kezdeményezéseket.

Emlékeztetett, hogy a tavaly tavasszal történt magyarellenes incidenst - amikor az Universitatea (U) Cluj futballcsapat szurkolói magyar diákokra támadtak - a városvezetés nyilvánosan elítélte, és felkérte az illetékes hatóságokat, hogy sürgősen és szakszerűen vizsgálják ki a történteket. Hangsúlyozta, hogy a helyi közigazgatás olyan politikákat és hozzáállást támogat, amely egyesíti a közösséget, nem pedig megosztja.

"Biztosítjuk Önöket, hogy az illetékes intézményekkel együttműködve elemezni fogjuk a szükséges megelőző intézkedéseket az ilyen helyzetek megismétlődésének elkerülése és a tiszteleten és tolerancián alapuló együttélés kereteinek fenntartása érdekében" - fogalmazott válaszlevelében Emil Boc.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat azután fordult levélben a kolozsvári elöljáróhoz, hogy február elején magyar diákokat ért verbális agresszió amiatt, hogy egy városi buszon magyarul (azaz a " lovak nyelvén ") beszéltek. A magyarellenes incidens ügyében hivatalból indított eljárást a kolozsvári rendőrség uszítás, gyűlöletkeltés és diszkrimináció gyanújával.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat elítélte a történteket, hangsúlyozva, hogy az ilyen megnyilvánulások nyelvi és etnikai alapú megkülönböztetésnek minősülnek, hiába próbálják őket a hatóságok a közrend megzavarásaként beállítani.

A szervezet emlékeztetett, hogy Kolozsváron ez a sokadik eset, hogy magyarokra szólnak rá magyar beszéd miatt. Bejelentette, hogy levélben fordul a futballcsapat vezetéséhez és a város polgármesteréhez, kérve, hogy figyeljenek oda az ilyen esetekre, és foglaljanak egyértelműen állást.

Kolozsváron tavaly tavasszal közfelháborodást keltett, hogy a két helyi futballcsapat egyik mérkőzése után az U szurkolói magyar fiatalokat bántalmaztak. Bár az elkövetőket utólag azonosították, ők tagadták, hogy az incidensnek etnikai felhangja lett volna. A város magyar fiataljai akkor felvonuláson tiltakoztak az agresszió ellen.

Az erdélyi városban az 1907-ben Kolozsvári Vasutas Sport Klub néven alakult CFR Cluj és az 1919-ben létrejött egyetemi csapat, az Universitatea Cluj között több évtizedes a rivalizálás. A CFR szurkolótáborában nagy számban vannak magyarok is, akik gyakran válnak az U ultráinak célpontjaivá.

(MTI nyomán)