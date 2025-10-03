2025. október 3., péntek, Helga napja van.
Friss hírek
20:22
Az ENSZ BT ideiglenesen feloldotta az afgán külügyminiszter utazási tilalmát
19:57
Hadi- és energiaipari létesítmények támadásáról tett bejelentést az orosz védelmi tárca
19:38
A török elnök üdvözölte Trump erőfeszítéseit a békére, de szerinte Izraelnek le kell állnia a támadásokkal
19:05
Íme a top 10-es lista a népnyúzó végrehajtók bevételei
szerint
18:50
Terrorizmus gyanújával helyeztek előzetes letartóztatásba egy erdélyi férfit
18:24
Kihajózott a francia hatóságok által feltartóztatott orosz tankhajó
18:02
Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten
17:08
Trump végső ultimátuma: ha a Hamász nem fogadja el a béketervét, elszabadul a POKOL
16:25
Juhász Péter azt üzente a jó zsaruk által lefolytatott kihallgatás után Kocsis Máténak, hogy kapja be
16:17
A Fidesz által legtöbbször megbírságolt
képviselő
15:48
Szijjártó: a Rheinmetall modern védelmi ipari központot létesít Zalaegerszegen
15:36
Elhunyt Dobai Péter
15:18
Gyanús dróntevékenységet észleltek egy belga katonai bázis felett
14:58
Juhász Péter Pálék már 12 éves korában elkezdhették behálózni az egyik lányt, akit később prostituáltként futtattak
14:43
A rendőrök lőtték le az egyik zsidót a manchesteri zsinagógánál
14:22
Erősödött az euróövezet gazdasági aktivitása szeptemberben
13:54
Belga és holland kulturális szervezetek bojkottot hirdettek az izraeli intézmények ellen
13:26
Elutasította egy finn bíróság a balti-tengeri kábelek elszakításával vádolt hajó legénysége elleni keresetet
12:57
Először választottak női vallási vezetőt az anglikán egyház
élére
12:31
Az izraeli haditengerészet feltartóztatta a Gázai övezetbe tartó flottilla utolsó hajóját
is
12:11
Egy Dzsihád nevű szíriai vitte el a gázai háborút a manchesteri
zsidóknak
11:53
Pajtárs tábor 2025 - a Tisza-tó
csodavilága
11:24
Putyin: Európa a perifériára szorul, és az ellenőrizetlen migráció belülről rágja szét
11:10
AMK falburkolat - tartós és esztétikus megoldás minden felületre
(x)
10:39
Kis Kuki és Kis Pacsirta is képviselő lehet Tiszaburán
24 óra legolvasottabbjai
"Juhit"
mégsem kellett megkínozni Zsolti bácsi nevéért; Puzsér a megbékélés helyett inkább érte tüntet
Kis
Kuki és Kis Pacsirta is képviselő lehet Tiszaburán
Magyar
állampolgárságú szexuális ragadozókat fogtak el Hollandiában
A
rendőrök lőtték le az egyik zsidót a manchesteri zsinagógánál
Elhunyt
Dobai Péter
Putyin:
Európa a perifériára szorul, és az ellenőrizetlen migráció belülről rágja szét
Zelenszkij:
Oroszország nem érte el az idei céljait a fronton
2025. október 3. 19:05
Hozzászólások
Íme a top 10-es lista a népnyúzó végrehajtók bevételei szerint
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Mi
történt veled,
Zürich?
(23389)
31%:
a Mi Hazánk jelöltje nyerte az időközi polgármester-választást
Gyömrőn
(19296)
A
cigány Angliában is cigány: 16. születésnapján kérték meg Tyson Fury lányának
kezét
(18901)
Kónya
Endre megint tett azért, hogy ne merüljön feledésbe a fideszes pedofilügy, Kocsis Máté tombol
dühében
(18246)
Megtalálták
a hetekkel ezelőtt eltűnt túrázó, Kaszás Nikolett holttestét a
Pilisben
(17563)
Dióra
(is) fáj a foga Orbán "új
középosztályának"
(17109)
Adalék
a roma büszkeség napjához: orvost is lehet verni szinte büntetlenül a mátészalkai
kórházban
(16912)
Bungalóbitorló
vegzálta a kemping
vendégeit
(16332)
Négerek
előtt térdepelő FBI-ügynököket rúgtak ki a
testülettől
(15972)
Toroczkai:
megsemmisítő csapás a közvélemény-kutatókra a gyömrői választás
eredménye
(15468)
A héten
Az évben
Hangfelvétel:
Orbán öccse szerint Rogánék Magyar Péternek szivárogtatnak - "kockázat a családra és a Fideszre
nézve"
(345583)
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(216001)
Till
Tamás gyilkosa arra panaszkodik, hogy "nem tartják tiszteletben a magánéletét" - elfogták, mégsem évült
el
(170644)
Hat
bokszolóból álló kiscsalád vette el a magyar olimpikon rokkantnyugdíjas édesapjának
életét
(146893)
Négyszáz
méteren át tarolta le a tömeget autójával egy szaúdi orvos a magdeburgi karácsonyi
vásárban
(142963)
Nem
kell ide szappanopera: 30 évvel fiatalabb szeretője segítségével akarta megölni férjét egy szombathelyi
tanárnő
(113068)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(104296)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(94117)
"Nagy
a buli bent, gyerekek? Köszönjük, hogy összehoztátok a legnagyobb Pride-ot
Magyarországon!"
(70347)
Kezdődik:
kiderítette a fideszes sajtó, hogy pornózik a Tisza Párt egyik vezető
politikusa
(68278)
Dossziék
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
