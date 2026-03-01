Videók, Cigánybűnözés :: 2026. március 1. 12:34 ::

Percekig bántalmazták a cigányok a 14 éves kislányt

Bejárta az internetet az a videófelvétel, amin két cigány származású elkövető hosszú percekig üti, tépi, pofozza, lökdösi az áldozatát. Az eset a Veszprém vármegyei Pápán történt, a sértett pedig egy 14 éves magyar kislány, Szofi.

A Magyar Jelen stábja ellátogatott az áldozat otthonába, ahol Szofival és édesanyjával, Bábosi Katalinnal beszélgetett. Mint kiderült, a 14 éves magyar kislányt többször bántalmazták a nálánál idősebb cigány származású lányok, akik közül az egyik kamera előtt elismerte tettét, bocsánatot kért, és megígérte, hogy többet nem csinál ilyet.

Sajnos nem elszigetelt jelenségről van szó, ugyanis decemberben már történt hasonló Pápán: akkor egy 13 éves magyar kisfiú megtámadását vették videóra csoportba verődött cigány „fiatalok”.

Alább az ominózus videó: