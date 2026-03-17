A Mi Hazánk Mozgalom elnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Rónai Egon vendége volt, ahol arról beszélt, hogy nem fog koalícióra lépni egyik nagy párttal sem, továbbá beszámolt a végrehajtó és a felszámoló maffia ügyleteivel kapcsolatos tudnivalókról. Utóbbihoz elmondta azt is, hogyan jutott információhoz Magyar Péter feltételezett költségvetési csalásáról.
A politikus szerint az ellenzéki szereplő mindeddig nem mutatta meg az érintett ingatlan adásvételi szerződését, noha megjelentek a lakásánál is, hogy választ kapjanak a felmerült kérdésekre. Toroczkai szerint Magyar Péter ekkor sem volt hajlandó megmutatni a dokumentumot, sőt a nyilvánosság előtt sem reagált érdemben az ügyre.
A beszélgetés során a politikus hangsúlyozta: a párt továbbra is várja, hogy Magyar Péter bemutassa az adásvételi szerződést, amely szerinte tisztázhatná a helyzetet.
A pártvezető reagált az interjúban a koalíciós vádakra is. Korábban a Partizánnak adott interjúban Toroczkai említette, hogy hárompárti parlament lesz, és ezáltal egy olyan helyzet fog kialakulni, amiben a három pártnak le kell ülnie egymással tárgyalni. Ezután több politikus elkezdte híresztelni, hogy a Mi Hazánk a választás után koalícióra lépne a Fidesszel vagy a Tiszával. A pártvezető azonban mindezt cáfolta, hiszen ilyet egyáltalán nem mondott. A Mi Hazánk Mozgalomnak egyetlen célja van, hogy megvalósítsa a Virradat nevű programjában leírtakat, és ehhez tárgyalnia kell a két másik vezetővel.
Hangsúlyozta, hogy koalícióról egyáltalán szó sincs – sőt, ő az egyetlen olyan elnök, aki soha nem volt fideszes, Magyar Péterrel és Orbán Viktorral ellentétben.
A műsorban továbbá szó esett az egyik hangfelvételről, amelyre a Mi Hazánk a végrehajtó maffiával kapcsolatos vádjait alapozza. A rögzített hanganyagon két végrehajtó, Kiss Ferenc és Vígh Róbert beszélget Trócsányi László egykori igazságügyi miniszter érintettségéről. A szálak azonban még nála is fentebb érnek, mert a megfogalmazásuk szerint „valami fideszes koponyának tolja tovább”. A műsorban Toroczkai elárulta, hogy a felvételeket Kiss Ferenc végrehajtó juttatta el a párt számára, írja a Magyar Jelen.