Cigánybűnözés, Videók :: 2026. március 30. 12:25 ::

A kormány kritikája is volt a Mi Hazánk több ezres kállói tüntetése

Több ezres tüntetést tartott a Mi Hazánk Mozgalom a Nógrád vármegyei Kállón, ahol március 13-án több tucatnyi cigány előre kitervelve támadta meg a párt helyi országgyűlési jelöltjének, Dócs Dávidnak a kampányfórumát. A Magyar Jelen a tüntetés előtt megszólaltatta többek között Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk Mozgalom elnökét és Pintér Leventét is, akit két héttel ezelőtt nagyon hiányoltak a helyi cigányok.

Pintér ott volt, a cigányok azonban nem, ugyanis a leghangosabbakat már különböző bűncselekmények (drogterjesztés például) miatt begyűjtötte a rendőrség. Így járt a kampányrendezvény elleni támadást napokkal korábban meghirdető Makó János „Lyuki” is, aki szamurájkarddal fenyegetőzött egy videóban, míg a tüntetés reggelén Horváth László „Kubai” került rendőrkézre – a versegi férfit azonban a rendezvény után ki is engedte a rendőrség.

Elnézve a rendőri készültséget, ismét elmondható, hogy Kállón és környékén a Mi Hazánk miatt javult a közbiztonság, ha csak néhány órára is. A párt azonban ígéri: amennyiben április 12-én felhatalmazást kapnak rá a választóktól, véget vetnek a „pintéri rendetlenségnek”, és valóban rendet tesznek majd Magyarországon.