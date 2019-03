Külföld :: 2019. március 8. 13:34 ::

Ismét a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kívánják állítani az iszlamista lefejezők ellen küzdő szíriai elnököt

A Bassár el-Ászád szíriai elnököt és rendszerét mindenképpen félreállítani kívánó „emberjogi harcosok”, pontosabban az őket mozgató érdekelt országok ismét a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróságot szeretnék fölhasználni a 2011-ben kezdődött harcok előtt az izraeli megszállás ellen következetesen küzdő damaszkuszi vezetés félreállítására. Ezúttal a szíriai harcok elől Jordániába menekült huszonnyolc szíriai állampolgár nevében nyújtottak be vádoló iratot a Hágában székelő bíróságnak – írja az arabi21.com hírportál.



Bassár el-Ászád – a terroráború után most jogi eszközökkel kívánják félreállítani (fotó: arabi21)

A Szíriában 2011-ben kirobbant háború elől a szomszédos Jordániába menekült huszonnyolc személy összeállította Bassár el-Ászád elnök 2011 óta, tehát az arab ország ellen indított nemzetközi terrorista háború kezdetétől mostanáig elkövetett háborús, valamint emberiesség ellen elkövetett bűncselekményeit, amelynek alapján tegnap vádiratot (pontosabban: vádoló iratot) nyújtottak be a szíriai elnök ellen a Hágában működő Nemzetközi Büntetőbíróságon. A szíriai elnök ellen fölhozott vádak között szerepel a többi között az, hogy az általa parancsnokolt Szíriai Arab Hadsereg vegyi fegyvert is bevetett a polgári lakosság ellen. (A vádról később több ízben kiderült, hogy az csupán amerikai, izraeli és iszlamista propaganda, vagy pedig maguk a terroristák vetették be a valóban kegyetlen fegyvert – H. J.)



Csoportos lefejezést hajtanak végre az iszlamisták Szíriában (fotó: alhayat)

A vádiratot tegnap a hollandiai Hágában benyújtó huszonnyolc személy jogi képviselője, Rodney Dixon nemzetközi jogász elmondta, hogy már a múltban is próbálkoztak bíróság elé állíttatni a szíriai elnököt és rendszerének más vezetőit, ám kezdeményezésük mindig meghiúsult, miután Szíria nem írta alá a 2002-ben létrejött Nemzetközi Büntetőbíróság (római) Statútumát. A fiaskó másik oka az, hogy a Bassár el-Ászádot támogató Kína és Oroszország korábban az ENSZ-ben megakadályozta a szíriai elnök elleni kezdeményezéseket. Rodney Dixon azt is elmondta a sajtó képviselőinek: nagyon reméli, hogy az általa csütörtökön benyújtott vádirat nyomán a damaszkuszi kormány vezetői, élükön Bassár el-Ászád elnökkel, ezúttal önként a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elé állnak, vagy pedig letartóztatják őket, amint elhagyják Szíria területét…



Imádkozó a fölrobbantott asszír keresztény Szűz Mária-templom romjain az északkelet-szíriai Tell Nászri faluban (fotó: Valerij Melnyikov)

A Bassár el-Ászád és a szíriai legfelsőbb politikai, katonai vezetés tagjainak bíróság elé állítására vonatkozó kezdeményezés híréhez mi hozzátesszük: sokkal okosabb lenne, ha a Nemzetközi Büntetőbíróság, például a jezídi vallásközösség férfi tagjait lemészároló, s lányait, asszonyait szexrabszolgává tevő, a keresztény templomokat és a sí’ita mecseteket, szent helyeket fölrobbantó, vagy a tömeges lefejezéseket kivitelező iszlamista, dzsihadista terroristákat és küldőiket vonná felelősségre. Bassár el-Ászád és rendszere ugyanis nem a valamilyen ok miatt Jordániába menekült szíriai polgárok ellen követett el bűncselekményeket, hanem azok felett győzedelmeskedett, akik áttételesen ugyan, de a szíriai és a palesztin területeket megszállva tartó, s ott zsidótelepítést végrehajtó, a lakosokat gyilkolászó Izrael érdekeit képviselték.

Hering J. – Kuruc.info