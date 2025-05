Külföld :: 2025. május 15. 17:47 ::

"Nyitott szájjal, üres tekintettel ült" - könyvben "leplezik le", ami köztudott volt Bidenről

A CNN újságírója, Jake Tapper és az Axios riportere, Alex Thompson új könyvükben azt állítják, hogy Joe Biden volt elnököt saját bizalmasai távoltarották a kabinetjétől, ezt pedig azért tehették, hogy a kormánytagok ne jöjjenek rá, hogy az államfő a korából adódóan már nem képes megfelelően ellátni a feladatait.

A május 20-án megjelenő Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again című könyv több mint 200, a 2021-2025 közötti demokrata adminisztrációban bennfentes személy beszámolójára épül. A szerzők szerint Joe Biden már számos fizikai és mentális hanyatlásra utaló jelet mutatott, már jóval a 2024-es júniusi, katasztrofális vitája előtt is.

A kutatás szerint ezeket környezete vagy figyelmen kívül hagyta, vagy elbagatellizálta. Példaként említik, hogy egy adománygyűjtő rendezvényen még George Clooney-t sem ismerte fel. A beszélgetések során több miniszter is kétségbe vonta, hogy Biden képes lenne akár egy hajnal 2-kor felmerülő válsághelyzet kezelésére.

Az újságírók szerint a Fehér Ház stratégiája tudatosan arra irányulhatott, hogy minimalizálják az elnök találkozásait, még a közvetlen kollégákkal is.

A belső kör szűkítése odáig fajult, hogy még a kabinet tagjai sem beszélhettek vele közvetlenül – ehelyett magas rangú Fehér Házi tanácsadók szűrték meg és továbbították az információkat, jelentősen befolyásolva ezzel az elnök döntéshozatált.

A könyv szerint azonban több magas rangú tisztviselő komolyan aggódott Biden állapota miatt. Volt olyan, aki azt mondta: Bidennek naponta négy-hat „jó órája” van, de fáradtan már nehezen kezelhető. Habár senki nem állította, hogy az elnök demenciában szenvedne, sokan úgy érezték, hogy korából adódóan nem tudja úgy ellátni államfői feladatait, mint korábban. A szerzők beszámolói alapján Biden viselkedése egyes személyes találkozóikon zavarodottnak tűnt, mintha máshol járt volna. Egy miniszter konkrétan úgy emlékezett, hogy az elnök nyitott szájjal, üres tekintettel ült, és nem reagált a környezetére.

Egy miniszter szerint már 2023 végétől kezdve gyakorlatilag kizárták a kabinetet a fontos döntésekből, és az az elnökhöz való hozzáférést önkényesen eldöntő belső kör mindent megtett azért, hogy a kellemetlen hírektől is megóvják Bident.

A Fehér Ház korábbi szóvivője reagált a CNN és az Axios újságíróinak közös könyvére, és azt hazudta, hogy Biden elnöksége alatt nem történt olyan eset, amikor ne lett volna képes ellátni feladatait, sőt épp az ellenkezője igaz: Biden hatékony elnök volt.

Ennek ellenére a könyv azt a képet festi le, hogy az elnök környezetében sokan érzékelték szellemi hanyatlást, mégsem tettek semmit – inkább megvédték őt a valóságtól, még akkor is, ha ezzel hosszú távon ártottak neki és az országnak – írja a CNN, munkatársuk új könyvéről, amely május 20-án jelenik meg.