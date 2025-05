Külföld :: 2025. május 22. 21:21 ::

"Észrevehetetlen" minitelefonok tucatjait foglalták le francia börtönökben - más országokban is kaphatók

Franciaország börtöneiben mini mobiltelefonok tucatjait foglalták le, amely készülékekkel az elítélt bűnözők rácsok mögül folytathatták üzelmeiket - közölte csütörtökön a helyi rendőrség és a párizsi ügyészség.



Opération « prison break » : 164 téléphones saisis dans les prisons françaises, dont 88 miniatures

A "Prison Break" (A szökés) fedőnevű országos razzia során a hatóságok célzottan a Kínából származó apró mobiltelefonokra összpontosítottak, amelyek franciaországi forgalmazója szándékosan reklámozott azzal, hogy nem veszik észre őket a börtönökbe való belépéskor lefolytatott biztonsági ellenőrzés során. A vállalat honlapját zárolták, az ügyfélazonosító adatokat pedig kielemezték - ismertették a hatóságok.

A 66 büntetésvégrehajtási-intézetben végrehajtott razziában összesen 164 mobiltelefont foglaltak le, ezek között 88 mini mobiltelefon volt. Egy raktárépületben kiszállításra váró további 500 darabot találtak az apró készülékekből, valamint 70 ezer euró készpénzt. A kereskedő ellen illegális tranzakciók miatt vizsgálatot indítottak, két gyanúsítottat pedig vizsgálati őrizetbe vettek.

"Itt találhatják mini mobiltelefonjainkat és a tartozékokat, amelyek a beléptetésnél nem váltanak ki riasztást" - olvasható a forgalmazó vállalat honlapján. Az egyik felvételen egy öngyújtó nagyságú mobiltelefon volt látható.

La justice lance l'opération « PRISON BREAK », visant à saisir, de manière coordonnée, dans près de 70 prisons à travers la France, des mini-téléphones portables quasiment indétectables.

A rendőrség beszámolója szerint a készülékeket kifejezetten úgy tervezték, hogy ne lehessen észlelni őket. A nyomozás során kiderült, hogy a mini mobiltelefonok közül többet is arra használtak, hogy a börtönökből bűncselekményeket kövessenek el, így például kábítószer-bűncselekményeket, csalást, gyújtogatást, pénzmosást, illetve, hogy bérgyilkosságra adjanak megbízást. A lefoglalt telefonokat, most szakemberek elemzik ki, a felhasználókat pedig a francia hírszerzés büntetésvégrehajtási-intézetekkel foglalkozó részlegének sikerült azonosítania.

La vaste opération menée dans 66 prisons en France depuis mardi a abouti à la saisie de 164 téléphones en détention, dont 88 téléphones miniatures, a annoncé jeudi la procureure de la République de Paris.

Az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű uniós ügynökség, az Eurojust csütörtökön arról számolt be, hogy a francia nyomozók kiderítették, hogy a mini mobiltelefonokat világszerte értékesítették. Az Eurojust most a vonatkozó információkat továbbítja az uniós tagállamoknak. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a mini mobiltelefonok csak kevés fémalkatrészt tartalmaznak, és különleges beállítások is vannak rajtuk, amelyek segítségével könnyen elrejthetők biztonsági ellenőrzések során.

Opération de police "Prison Break" : dans plus de 60 établissements pénitentiaires, les forces de l'ordre ont saisi des mini-téléphones portables de la taille d'un briquet, très répandus chez les détenus.

Francia nyomozók becslései szerint mintegy 5000 ilyen készüléket használhattak rácsok mögött bűncselekmények elkövetésére.

