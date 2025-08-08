Külföld, Háború :: 2025. augusztus 8. 15:22 ::

Előzetes letartóztatásban az ukrán korrupcióellenes iroda két munkatársa

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) két munkatársa van jelenleg előzetes letartóztatásban, akiket hazaárulással vádolnak, három alkalmazott ellen pedig közlekedési balesetek okozása miatt emeltek vádat, ellenük a nyomozás jelenleg is folyamatban van - mondta el Szemen Krivonosz, a NABU igazgatója pénteki kijevi sajtótájékoztatóján.

"Amint korábban is jeleztem, a NABU-nál azonnal két belső fegyelmi vizsgálat indult, és levelet intéztem az Ukrán Biztonsági Szolgálathoz (SZBU), amelyben kértem, hogy adjanak át olyan anyagokat, amelyek alátámasztják, hogy e két munkatárs orosz befolyás alá került. Tegnap az egyikükkel kapcsolatban levelet kaptam az SZBU-tól, de nem kaptam engedélyt tartalmának nyilvános közzétételére" - fejtette ki Krivonosz.

Megjegyezte, hogy még várja az SZBU válaszát a másik munkatárssal kapcsolatban, és kérni fogja az anyagok nyilvánosságra hozatalának engedélyezését. "Kérni fogok további anyagokat, és várom a választ a másik munkatársról. Kérni fogom az engedélyt is, hogy nyilvánosságra hozhassam az általam megkapott anyagokat. Nem látom okát annak, hogy ezeket el kellene titkolni az ukrán társadalom, az irodánk munkatársai és a nemzetközi partnerek elől. Arra is kérném a biztonsági szolgálatot, hogy tegyék közzé nyilvánosan az összes rendelkezésükre álló anyagot mindkét munkatársról" - emelte ki az igazgató.

A NABU július 21-én, hétfőn közölte, hogy az SZBU bírósági végzés nélkül házkutatásokat tartott 15 alkalmazottjánál. A legtöbb érintettet közlekedési balesetben való részvétellel gyanúsították, míg másokat orosz kapcsolatokkal. Külön kiemelték, hogy a NABU nyomozói közül őrizetbe vették az egyik regionális igazgatóság vezetőjét, Ruszlan Mahamedraszulovot. Az SZBU hangsúlyozta, hogy a sürgős nyomozati cselekmények bírósági határozat nélküli végrehajtása nem sérti a törvényt azokban az esetekben, amikor az ilyen határozatok beszerzése "információszivárgást okozhat, és különösen árthat az agresszor országgal való együttműködés kivizsgálásának". Később az SZBU és a főügyészi hivatal bejelentette, hogy leleplezték az orosz titkosszolgálatok egyik ügynökét, aki beépült a NABU-ba - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

A NABU-alkalmazottaknál tartott tömeges házkutatások utáni napon, kedden az ukrán parlament megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely a főügyészség irányítása alá helyezi a mostanáig független intézményekként működő NABU-t és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészséget (SZAP). Zelenszkij még aznap este aláírta a törvényt. A törvényjavaslat elfogadása után Ukrajna több városában tiltakozó megmozdulásokat tartottak, és nyugati vezetők is bírálták Kijevet a korrupcióellenes szervek függetlenségének megszüntetése miatt. Szerdán Volodimir Zelenszkij saját törvényjavaslatot terjesztett be, amelynek kidolgozásában a NABU és a SZAP is részt vett. A NABU közleményében megerősítette, hogy az elnöki indítvány visszaállítja a két korrupcióellenes szerv függetlenségét, és felszólította a parlamentet annak mielőbbi elfogadására.

(MTI)