Dél-Korea hadseregének létszáma hat év alatt 20 százalékkal zsugorodott a férfinépesség csökkenése miatt

Dél-Korea hadserege az elmúlt hat évben 20 százalékkal 450 ezer főre csökkent, ami elsősorban a kötelező katonai szolgálatra alkalmas korú férfiak számának hirtelen csökkenésének tudható be a világ legalacsonyabb születési arányával rendelkező országban - derült ki egy vasárnap közzétett jelentésből.

A katonai szolgálatra alkalmas férfiak számának drámai csökkenése a tisztek számának hiányát is okozza - jelenleg 21 ezer altiszt hiányzik -, és ha ez folytatódik, működési nehézségekhez vezethet - írták a védelmi minisztérium jelentésében.

A jelentést Csu Miai, a kormányzó Demokrata Párt parlamenti képviselője készítette tette közzé.

Dél-Korea hadserege a 2000-es évek eleje óta folyamatosan csökken, akkor még körülbelül 690 ezer katona volt. A csökkenés üteme a 2010-es évek végén gyorsult, és 2019-ben körülbelül 563 ezer aktív katona és tiszt volt.

A védelmi minisztérium legfrissebb, 2022-es becslése szerint Észak-Korea aktív katonai létszáma körülbelül 1,2 millió fő.

A kormány adatai szerint 2019 és 2025 között a 20 éves férfiak száma 30 százalékkal 230 ezerre csökkent. Ez az az életkor, amelyben a legtöbb olyan férfi van, aki megfelel az alkalmassági vizsgán, és bevonul a jelenlegi 18 hónapos szolgálatra.

A hadsereg a szolgálati idő lerövidítésének fő okaként a képességek javulását említette, amelyet az Egyesült Államokkal kötött katonai szövetség és a fegyverexportáló iparág fejlődése tett lehetővé.

A koreai háború 1953-as fegyverszünettel véget ért, amikor az alkalmasnak nyilvánított férfiak 36 hónapos szolgálatot teljesítettek.

Dél-Korea védelmi költségvetése 2025-ben több mint 43,9 milliárd amerikai dollár lesz, ami meghaladja Észak-Korea becsült gazdasági teljesítményét.

A minisztérium szerint azonban a hadseregből még mindig 50 ezer katona hiányzik ahhoz, hogy megfelelő védelmi készenlétet tudjon fenntartani. A tiszthelyettesi katonák sorából mintegy 21 ezer fő hiányzik.

Dél-Korea a világ egyik leggyorsabban öregedő társadalma, és 2024-ben a világ legalacsonyabb születési rátáját mutatta fel (0,75), ami azt jelenti, hogy egy nő reproduktív élete során átlagosan ennyi gyermeket szül.

A kormány előrejelzése szerint a népesség, amely 2020-ban elérte a 51,8 millió fős csúcsot, 2072-re 36,2 millióra csökken.

