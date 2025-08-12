Külföld :: 2025. augusztus 12. 20:49 ::

Macron kihirdette az új mezőgazdasági törvényt, amely ellen több mint kétmillióan írtak alá petíciót

Emmanuel Macron francia elnök aláírta az új mezőgazdasági törvényt, miután az Alkotmánytanács megsemmisítette annak legvitatottabb rendelkezését, amely egy növényvédőszer újbóli franciaországi bevezetését célozta - derül ki a kedden megjelent hivatalos közlönyből. Az intézkedés hatályon kívül helyezését követelő petíciót több mint kétmillióan írták alá.

Az Alkotmánytanács augusztus 7-i döntésében viszont jóváhagyta a törvény további rendelkezéseit, nevezetesen a legnagyobb állattartó telepek számára biztosított adminisztratív egyszerűsítéseket, valamint a mezőgazdasági célú víztárolók építését. A bírák azokat a rendelkezéseket is jóváhagyták, amelyekre a gazdák egy jelentős része nagy várakozással tekintett, és amelyek megkönnyítik a sertés- és baromfitenyésztő épületek bővítését vagy építését.

A törvény, amelyet július elején fogadott el a parlament az államfő pártja, a jobbközép Köztársaságiak és a Marine Le Pen fémjelezte Nemzeti Tömörülés támogatásával, széles körű tiltakozási mozgalmat váltott ki, mindenekelőtt tudományos körökben.

A törvény hatályon kívül helyezését követelő petíciót a Nemzetgyűlés honlapján több mint 2,1 millióan írták alá, ami precedens nélküli. A petíciót egy 23 éves mesterszakos hallgató indította július 10-én a parlament alsóházának, a Nemzetgyűlésnek a honlapján. A petícióknak ez a lehetősége a képviselőház honlapján 2019 óta lehetséges Franciaországban, célja a részvételi demokrácia megerősítése.

A petíció ilyen jelentős támogatása megnyitotta a törvényes utat egy már elfogadott szöveg precedens nélküli parlamenti vitája előtt, de annak lehetőségét az államfő kizárta, miután az Alkotmánytanács kivette a törvény szövegéből a vitatott intézkedést.

A petíció annak a rendelkezésnek a hatályon kívül helyezését kérte, amely a neonikotinoidok családjába tartozó, Franciaországban betiltott, de Európában máshol 2033-ig engedélyezett acetamiprid növényvédőszer újbóli bevezetését írta elő rendkívüli módon és feltételekhez kötve.

Korábbi vizsgálatok során kiderült, hogy ez a szer számos szervezetre, köztük a beporzórovarokra és mezőgazdasági kártevők természetes ragadozóira is kedvezőtlen szubletális hatással lehet. Azaz nem közvetlenül pusztítja el az állatokat, hanem fiziológiájukat vagy viselkedésüket megváltoztatva, közvetett módon csökkenti az egyedek (és kolóniáik) sikerességét. A kutatók szerint az emberre gyakorolt hatásai is "aggodalomra adnak okot".

Az Alkotmánytanács úgy ítélte meg, hogy megfelelő szabályzás hiányában ez az intézkedés ellentétes "a környezetvédelmi charta joggyakorlatában meghatározott kerettel", amelyet 2005-ben iktattak be a francia alkotmányba. Döntésükben a bírák emlékeztettek arra, hogy a neonikotinoidok "hatással vannak a biológiai sokféleségre, különösen a beporzó rovarokra és a madarakra, és veszélyt jelentenek az emberi egészségre".

Míg az Alkotmánytanács 2020-ban még ideiglenes mentességet engedélyezett a tilalom alól a cukorrépa-ágazatra és a vetőmagokra, ezúttal elutasította a törvényben bevezetett mentességet, rámutatva arra, hogy az nem volt időben korlátozott, nem vonatkozott egy adott ágazatra, és a permetezésre is kiterjedt, ami magas kockázatot jelent a szer szétszóródása miatt.

Yannick Neuder francia egészségügyi pénteken azt szorgalmazta, hogy európai szinten értékeljék újra az acetamiprid emberi egészségre gyakorolt hatását, és hogy bizonyított kockázatok esetén "tiltsák be ezt a terméket" mindenhol Európában.

Annie Genevard mezőgazdasági miniszter úgy vélte, hogy az Alkotmánytanács döntése fenntartja "a francia és az európai jog közötti eltérést" és "a tisztességtelen verseny feltételeit, ami egyes ágazatok eltűnésének kockázatával jár". Igéretet tett arra, hogy a kormány a gazdák mellett áll, hogy "ne maradjanak megoldás nélkül".

Az FNSEA, a legnagyobb francia mezőgazdasági érdekvédelmi szervezet elfogadhatatlannak minősítette az Alkotmánytanács döntését.

A Zöldek nemzetgyűlési frakciója bejelentette, hogy törvényjavaslatot terjeszt be a törvény teljes hatályon kívül helyezése érdekében.

Laurent Duplomb jobboldali szenátor, aki a részben megsemmisített mezőgazdasági törvényt előterjesztette, pénteken nem zárta ki egy új szöveg benyújtását a vitatott növényvédőszer újbóli bevezetése érdekében, de figyelembe véve az Alkotmánytanács által előírt kritériumokat.

(MTI)