2025. augusztus 12. 21:46

Litvánia lakossági drónkezelési oktatóprogramot indít

Litvánia szeptembertől lakossági drónkezelési oktatóprogramot indít, amelynek keretében diákokat, de más érdeklődőket is megtanítanának a pilóta nélküli repülőeszközök irányítására, illetve megépítésére - közölte kedden a balti ország védelmi minisztériuma.

A tárca szerint erre a célra három kiképzőközpontot is terveznek nyitni, és számukat a következő években kilencre növelnék.

"Azt tervezzük, hogy 2028-ig 15 500 felnőtt és 7000 gyermek szerezhet képesítést drónirányításhoz" - emelte ki Dovile Sakaliene, a 2,8 millió lakosú Litvánia védelmi minisztere.

A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a képzés célja erősíteni általában a lakosság műszaki ismereteit, valamint "a polgári ellenálláshoz szükséges" drónkezelést.

A védelmi és az oktatási tárcák közös projektjére több mint 3,3 millió eurót (1,3 milliárd forint) különítettek el.

A drónok központi szerepet játszanak a modern hadviselésben, így Litvánia is erősíteni szeretné a pilóta nélküli repülőeszközök fejlesztését és gyártását. A litván védelmi minisztérium már korábban is hirdetett hasonló tanfolyamokat, amelyeken a résztvevők ismerkedhetnek a drónkezelés elméleti és gyakorlati kérdéseivel.

(MTI)