Állítólagos puccsistákat vettek őrizetben Maliban - köztük egy francia állampolgárt

Mali átmeneti katonai kormánya csütörtökön bejelentette, hogy több embert, köztük egy francia állampolgárt is őrizetbe vett egy állítólagos puccskísérlet miatt.

Daoud Aly Mohammedine biztonsági miniszter az állami televízióban felolvasott nyilatkozatában elmondta, egy katonákból és civilekből álló csoport külföldi támogatással megkísérelte destabilizálni az országot. Szerinte a letartóztatások az elmúlt napokban történtek.

A letartóztatottak között van Abass Dembélé dandártábornok, Mopti régió volt kormányzója, Néma Sagara dandártábornok, valamint több tiszt és altiszt a fegyveres erőkből. A junta szerint a francia állampolgár a francia titkosszolgálat nevében járt el.

A francia külügyminisztérium nem kommentálta azonnal az állítólagos letartóztatást és a külföldi beavatkozás vádját.

Maliban 2020-ban és 2021-ben több államcsíny is történt. Azóta a nyugat-afrikai országot Assimi Goita átmeneti elnök irányítja.

A tavalyra ígért választásokat nem tartották meg. Júliusban a junta további öt évvel meghosszabbította az átmeneti időszakot, így Goita legalább 2030-ig hatalmon maradhat.

A kapcsolatok a korábbi gyarmati hatalommal, Franciaországgal továbbra is feszültek, és a hivatalos közleményekben gyakran megjelenik a franciaellenes retorika.

Mali eközben továbbra is romló biztonsági helyzettel küzd, különösen a Száhel-övezetben tevékenykedő dzsihádista csoportok miatt.

