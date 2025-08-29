Külföld, Elcsatolt részek :: 2025. augusztus 29. 13:16 ::

Határozatlan időre bezárnak a községi és kisvárosi polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálatai bezzeg-Romániában

Határozatlan időre felfüggesztik ügyfélszolgálati tevékenységüket Romániában a községi és kisvárosi polgármesteri hivatalok a bukaresti kormány által kilátásba helyezett leépítések miatt - közölte pénteken a mintegy 20 ezer községi és városi hivatalnokot tömörítő SCOR szakszervezet.

Az érdekképviselet az ellen tiltakozik, hogy a deficitcsökkentő intézkedések második csomagjának részeként a kormány átlagosan 25 százalékos létszámleépítést hirdetett a helyi és központi közigazgatásban, ami mintegy 40 ezer állami állás megszüntetését jelenti. A SCOR szerint "igazságtalan" a községeken számonkérni, hogy bevételeiknél jóval több pénzt költenek - és emiatt a központi költségvetésből igényelnek támogatást - a községházi alkalmazottak fizetésére, már csak azért is, mert az önkormányzatoknak kell gondoskodniuk a fogyatékkal élőket segítő 60 ezer személyi ápoló bérezéséről is, holott szerintük ez állami feladat.

A közlemény szerint az országban működő 2862 községháza jelenleg átlagosan 9,78 hivatalnokot foglalkoztat, számukat azonban a kormány takarékossági intézkedései miatt átlagosan 7,33-ra kell majd csökkenteni. A SCOR szerint ez már működőképességüket veszélyezteti, olyan körülmények között, amikor a községek amúgy is "hátrányos megkülönböztetést" szenvednek el a megyei jogú városok és megyei tanácsok önkormányzataival szemben.

A SCOR arról értesítette az érintett községek és kisvárosok polgármestereit, hogy a szakszervezeti tagok bejárnak ugyan dolgozni, és elvégzik feladataikat, de a kormány "félnormás hivatalnokok alkalmazásáról" szóló megoldása elleni tiltakozásul - péntektől kezdve szüneteltetik az ügyfélszolgálati tevékenységet.

(MTI)