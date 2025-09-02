Külföld :: 2025. szeptember 2. 19:34 ::

"Fasiszta" és legionárius mozgalmi jelképek használata miatt is vizsgálódnak az ázsiai vendégmunkásra támadó bukaresti ellen

"Fasiszta" és legionárius mozgalmi jelképek nyilvános használata miatt is vizsgálódnak az ellen a román fiatal férfi ellen, aki múlt héten Bukarestben rátámadt egy ázsiai vendégmunkásra, és származása miatt bántalmazta - közölte kedden a bukaresti második kerületi ügyészség.

Az Agerpres hírügynökség által idézett tájékoztatás szerint az ügyészek azután terjesztették ki a 20 éves fiatal ellen indított bűnvádi eljárást, hogy megállapították: június 14-én egy közösségi oldal adminisztrátoraként olyan videót osztott meg, melyben legionárius mozgalmi jelképek tűnnek fel, valamint Adolf Hitler látható horogkereszttel díszített zászló előtt. Ennek nyomán a férfi ellen a "fasiszta, legionárius, rasszista, illetve idegengyűlölő jelképek használatát, háborús bűnösök kultuszát" tiltó sürgősségi rendelet előírásainak megsértése miatt is vizsgálat indult.

A román fiatalembert múlt szerdán, augusztus 27-én helyezte 30 napos előzetes letartóztatásba a bukaresti második kerületi bíróság. Rasszista és idegengyűlölő indítékkal elkövetett testi sértés miatt indult ellene bűnvádi eljárás, miután előző este a román fővárosban megtámadott egy ázsiai vendégmunkást.

Az incidensről maga a 20 éves elkövető szolgáltatott bizonyítékot a rendőrségnek, ugyanis saját telefonjával filmezte , amint hátulról megközelített egy stoplámpánál várakozó ételkihordó kerékpáros futárt, akit minden előzetes figyelmeztetés nélkül arcon ütött. Amikor a sértett megkérdezte, mi a probléma, a támadó niggernek nevezte a bangladesi vendégmunkást, és azt mondta neki, hogy ő itt a probléma, menjen vissza a saját országába, mert Romániában betolakodó. Az esetnek egy szabadidejét töltő rendőr is tanúja volt, aki a sértett segélykiáltásaira reagálva közbelépett, és elfogta a helyszínről menekülni próbáló elkövetőt.

(MTI nyomán)