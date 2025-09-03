Külföld :: 2025. szeptember 3. 14:33 ::

Lengyelországban 31 ezer nemkívánatos személyként számontartott külföldi él

Lengyelországban 31 ezer olyan külföldi él, akiket nemkívánatos személyként tartanak számon, idén eddig 4400 külföldit utasítottak ki az országból - írja a Rzeczpospolita című lengyel napilap hatósági adatokra hivatkozva.

A lengyel idegenrendészeti hivatal (UdSC) által a lap rendelkezésére bocsátott adatok szerint június végéig 31 ezren szerepeltek a nemkívánatos személyek listáján. Ez kétszer annyi, mint négy évvel ezelőtt. Tavaly az egész év folyamán összesen 33 ezer külföldi került a listára - írja a Rzeczpospolita.

A nyilvántartásban a legnagyobb csoportokat az ukrán, a georgiai, a szíriai, az afgán, a fehérorosz és az orosz állampolgárok képezik.

A listára az illegális beutazás, törvénytelen munkavállalás, hatályos bűnügyi ítélet miatt kerülnek a külföldiek. Felveszik oda az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt a nemzetközi szankciós listán szereplőket is, valamint azokat, akiket a lengyel titkosszolgálatok veszélyes vagy gyanús személynek minősítettek. A bejegyzést különféle lengyel hivatalos szervek kezdeményezhetik, érvényességének időtartama fél évtől 10 évig terjedhet a szabálysértés súlyától függően.

A listán szereplők közül idén összesen 4400 személyt utasítottak ki Lengyelországból, közülük 1100 ezret ki is toloncoltak - írja a lap a lengyel határőrség főparancsnoksága adatait idézve.

A kiutasítások és a nemkívánatos személyek számának összevetése azt mutatja, hogy "még mindig rengeteg olyan külföldi van, akiknek nem kellene Lengyelországban tartózkodniuk" - írja a lap. Ennek oka az, hogy "a kitoloncolások költségesek, lekötik a tisztviselők bizonyos csoportját, akiknek el kell vinniük a törvénysértőket a határra vagy távoli országokba elkísérni őket" - írja a lap a belügyminisztériumi magyarázatra hivatkozva.

(MTI)