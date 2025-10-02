Külföld :: 2025. október 2. 18:28 ::

Litvánia decemberig meghosszabbítja a fehérorosz határ mentén elrendelt légtérzárat

Litvánia december 1-jéig fenntartja a Fehéroroszország határ mentén augusztusban elrendelt légtérzárat, amelyet eredetileg október végén oldottak volna fel - közölte csütörtökön a BNS litván hírügynökség a litván hadsereg közlésére hivatkozva.

Dovile Sakaliene litván nemzetvédelmi miniszter a légtérzárral kapcsolatban úgy nyilatkozott: a hosszabbításra azért van szükség, mert a közelmúltban elfogadott jogszabályok ugyan lehetővé teszik a hadsereg számára a drónok hatékonyabb semlegesítését, de amíg nem dolgozzák ki a szükséges eljárásokat, és nem készítik fel a rendszert a működésre, a légtérzár érvényben marad.

Az augusztusban elrendelt légtérzárat az orosz-fehérorosz Zapad hadgyakorlat, valamint az orosz drónok általi légtérsértések kockázata miatt vezették be. Az incidensek miatt a litván törvényhozás múlt héten szigorította a vonatkozó szabályozást.

Litvánia mintegy 679 kilométer hosszan határos Fehéroroszországgal, ami egyben az Európai Unió külső határa is. A közlésben nem szerepel, hogy a légtérzár pontosan a határ mely szakaszát érinti.

(MTI)