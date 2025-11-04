Külföld, Gazdaság :: 2025. november 4. 14:51 ::

7,2 százalékra emelkedett a munkanélküliség Ausztriában

Ausztriában 7,2 százalékra emelkedett a munkanélküliség októberben az előző havi 7,0 százalékról az osztrák foglalkoztatási hivatal (AMS - Arbeitsmarktservice) adatai szerint.

Egy évvel korábban, 2024 októberében 0,4 százalékponttal alacsonyabban, 6,8 százalékon állt a munkanélküliségi ráta Ausztriában.

Október végén mintegy 310,5 ezer munkanélkülit tartottak nyilván Ausztriában. A munkanélküliek száma éves szinten 17,2 ezerrel, havi összevetésben 11,3 ezerrel emelkedett októberben.

A havi munkanélküliségi adatok 2023 áprilisa óta, sorban a 31. hónapban mutatnak emelkedést, és még nem látható a negatív tendencia vége.

A recesszió vége csak lassan válik nyilvánvalóvá, azonban a lendület nem vethető össze a korábbi fellendülésekkel - nyilatkozta Petra Draxl, az AMS vezetője.

A nemzetközi mutatók továbbra is gyengén alakulnak, az infláció pedig nagyon magas. Ezért arra számítunk, hogy a munkanélküliség 2026 első felében tovább emelkedik, és csak az év közepétől kezd csökkenni - tette hozzá Petra Draxl.

(MTI)