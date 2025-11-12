Külföld :: 2025. november 12. 10:56 ::

Vezető német politikusok likvidálására gyűjtött egy férfi a dark weben

A dark weben ismert politikusok megölésére bíztató honlapot működtető lengyel-német állampolgárt vett őrizetbe a német rendőrség - közölte a szövetségi ügyészség.

A német törvényeknek megfelelően a közleményben csak Martin S. néven említett gyanúsított kriptovaluta-adományokat kért az általa "halálraítélt" személyek elleni merényletek finanszírozásához.

A hatóságok ugyan nem nevezték meg a célba vett közéleti személyiségeket és politikusokat, de a Der Spiegel című hírmagazin cikke szerint két korábbi kancellár, Angela Merkel és Olaf Scholz, valamint korábbi szövetségi miniszterek is szerepeltek a listán.

A hétfőn este Dortmundban őrizetbe vett gyanúsítottat súlyos államellenes bűncselekményekkel vádolták meg. Az ügyészség nem nyilatkozott arról, hogy milyen indítékai lehettek a férfinak, és közleményében nem utalt arra, hogy külföldi szereplő megbízásából cselekedett volna.

A legalább 2025 júniusa óta működő weboldal, amely csak speciális szoftverrel volt elérhető, robbanóanyagok készítésére vonatkozó utasításokat és a lehetséges áldozatok érzékeny személyes adatait is tartalmazta.

Az ügyészség közleménye szerint a vádlott kedden kerül a vizsgálóbíró elé, aki eldönti, hogy kiadnak-e ellene letartóztatási parancsot.

Az utóbbi időben megnőtt a Németországban és más nyugati országokban tapasztalható kiberfenyegetések mértéke.

A német kiberbiztonsági ügynökség (BSI) kedden a konkrét ügytől függetlenül kiadott jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a vállalatok és intézmények még mindig nem tesznek eleget a támadások kivédésére.

A BSI közlése szerint a februári német országos választások környékén 52 százalékkal nőtt az elosztott szolgáltatásmegtagadásos (DDoS) támadások száma, amikor a hálózati szolgáltatások megzavarásával támadják a webhelyeket. Az ügynökség hozzátette, hogy az ilyen támadások egyik fő forrása Oroszország.

(MTI)