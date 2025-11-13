Külföld :: 2025. november 13. 21:11 ::

Megkezdődtek a kötelező sorkatonaság előkészületei, alkalmassági vizsgálat vár a fiatal német férfiakra

Megállapodtak a német kormánykoalíció, a CDU/CSU és az SPD politikusai a hamarosan bevezetésre kerülő kötelező sorkatonaság előkészületeiről. Ennek fényében 2026-tól minden 18 éven felüli német(országi) férfit vizsgálat alá vetnek.



Újoncok lövészetgyakorlaton 2025. november 13-án (fotó: Federico Gambarini / dpa / Getty Images)

A csütörtöki bejelentés alapján a 2008. január elseje után született férfiakat érinti az intézkedés. Előbb alkalmassági vizsgálatot tartanak, de ha valaki ezen megfelel, nem jelent automatikus szolgálatot – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Berlin célja, hogy a hadseregben szolgáló önkéntes katonák számát a mostani 183 ezerről 250-270 ezerre emelje 2035-ig. Amennyiben ez nem teljesül, a Bundestag akkor dönthet a kötelező sorkatonaság bevezetéséről. Ha be kell vezetni az intézkedést, akkor az alkalmasnak nyilvánított férfiak közül sorsolással döntik el, kinek kell bevonulnia – adta hírül a Tagesspiel.

A kormánykoalíció december elején fogadtatná el a törvényt a parlamenttel, ami január elsejétől lépne hatályba.

