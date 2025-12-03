Külföld, Háború :: 2025. december 3. 10:30 ::

Tizennyolc év szünet után újra kötelező lesz a sorkatonai szolgálat Litvániában

A litván hadsereg bejelentette, hogy 2026-ban kötelező sorkatonai szolgálatot vezetnek be, amely január 2-től december 31-ig tart majd. A tervek szerint mintegy 5000 sorkatonát toboroznak - közölte a Meza nyomán a Portfólió.



Fotó: Sean Gallup/Getty Images

A litván fegyveres erők sajtószolgálata december 2-án közölte a sorkatonai szolgálat részleteit. A behívási rendszer különböző képzési kategóriákat és eltérő szolgálati időtartamokat határoz meg.

A tervek szerint 3870 fő 9 hónapos kötelező alapszolgálatot teljesít, míg 90 speciális szakterületen dolgozó katona 3 hónapig szolgál majd.

További 650 katona 160-200 napos kiképzésen vesz részt a tiszthelyettes-parancsnoki programok keretében: 340-en a litván hadsereg egységeinél, 310-en pedig a Litván Katonai Akadémián.

Emellett 450 fiatalt 90-120 napos szolgálatra hívnak be az alapszolgálati képzési programok keretében vagy katonai szakképesítés megszerzésére, amely 3 évig tart.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a behívási rendszert a fiatalok oktatási ritmusához igazították: a felnőtt diákok közvetlenül az iskola befejezése után kezdhetik meg a szolgálatot, az egyetemi hallgatóknak pedig alternatív, rövidített szolgálati formákat kínálnak, hogy tanulmányaikat össze tudják egyeztetni a hadseregben végzett kötelezettségeikkel.

Litvánia 2015-ben Európában elsőként vezette be újra a sorkatonai szolgálatot, akkor még önkéntes/szelektív behívással. Idén júniusban a litván parlament törvényt fogadott el a kötelező szolgálatról, amely szerint a 18-22 éves fiataloknak 9 hónapos szolgálatot kell teljesíteniük. Később pontosították, hogy az alsó korhatárt 17 évre csökkentik. A szolgálat időtartama a hadsereg igényeitől függően rövidíthető.

A törvény szerint felsőoktatási intézménybe nem lehet felvételt nyerni a katonai szolgálat teljesítése nélkül.

Akik nem tartoznak a kötelező sorkatonai szolgálat hatálya alá, önkéntes alapon csatlakozhatnak a hadsereghez.