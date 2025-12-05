Külföld, Videók :: 2025. december 5. 21:02 ::

25 éve halt meg Daniel Wretström - a svéd nacionalisták másfél évtized után visszatérnek Salembe

Korábban már a Kuruc.info is beszámolt a 2000-ben brutális módon meggyilkolt svéd fiatal, Daniel Wretström haláláról. Negyedévszázad elteltével, valamint annak apropóján, hogy a svéd hazafiak másfél évtized után ismét visszatérnek a kegyetlen mészárlás helyszínére - hogy ezzel is kimutassák azt, hogy nem felejtik ifjú bajtársuk emlékét, valamint kinyilvánítsák, hogy nem kívánnak csendben, lehajtott fejjel eltűnni a történelem színpadáról - érdemes felidézni a történteket, s szólni a hétvégi emlékmenetről.

Daniel 1983-ban született Svédországban, svéd ősei mellett finn felmenőkkel is rendelkezett. A 17 éves Daniel élte a fiatalok mindennapi életét: sportolt, iskolába járt, pecázott, valamint - nacionalista beállítottságának köszönhetően - püfölte a dobokat a Vit Legion (Fehér Légió) nevű svéd RAC-zenekarban.

2000. december 9-én egy salemi (Stockholm külvárosa) ünnepségen vett részt, ahonnan hazafelé tartva épp egy buszmegállóban várta az éjszakai járatot. Az éjszakából felbukkant egy nagyjából 15 fős csoport, mely bevándorlókból és "antirasszistákból" állt, s egyből ki is szúrták a fiatalt, aki a hazafias öltözékben volt. Az események előtt egyébként a svéd média heves antirasszista kampányt folytatott, amelyben azt hangsúlyozták, hogy a társadalomnak fel kell lépnie a "gyűlölködők" és "nácik" ellen, s el kell fojtani a "rasszizmust".



A dobok mögött

A fehérellenes uszításnak meg is lett az eredménye, a csoport úgy döntött, hogy most "móresre fogják tanítani a nácit". Az idegenek csoportja késeket és egyéb eszközöket vett elő, s megindult a fiatal svéd hazafi felé, aki látva, hogy semmi esélye, hogy felvegye a tizenötszörös túlerővel szemben a harcot, megpróbált elmenekülni. Épp akkor jött arra egy autós, akitől Daniel megpróbált segítséget kérni, ám a sofőr nem állt meg, így a svéd fiatal megpróbált a motorháztetőre ugrani, hogy valahogy megállítsa az autót. A migránsbanda lerángatta a svéd fiatalt a kocsiról, az autóst pedig elzavarták. Ezután áldozatukat az út melletti árokba rugdosták és megkezdődött a horror. Egyikük egy törött deszkával kezdte ütni a fejét, amit az utasváró padjáról szakított fel, másikuk a fején ugrál páros lábbal, egy harmadik egy késsel elvágta a torkát, s utána Daniel nyakába szúrta a fegyvert. Még akkor sem álltak le, amikor a kés pengéje eltörött, ezután a törött késsel szurkálták és vágták a már élettelen testet.

Senki nem próbált Daniel segítségére sietni, kivéve egy arra sétáló svéd lányt, aki hisztérikusan kérte a bandát, hogy hagyják abba a lincselést, ám megfenyegették és elzavarták. Később, amikor a vadak elvonultak, még próbált segíteni a szerencsétlen fiún, ám már nem volt mit tenni.

A támadókat elfogták, de a liberális jogszolgáltatás nevetséges ítéleteket hozott.

Az iráni Amir Mahdi volt, aki a motorháztetőről lerángatta Danielt. Mahdit két hónapra ítélték felfüggesztve, valamint 1800 koronás bírságra. Később Mahdi Amir Moharramira változtatta a nevét, valamint biztonsági őrnek képezte ki magát. Ehhez büntetett előélete miatt nem lett volna lehetősége, de a rendőrség - érthetetlen okokból - mégis engedélyezte neki.

Mahdi/Moharrami továbbra sem fért a bőrében: 2013-ban négy hónapot kapott, mert biztonsági őrként visszaélt hivatalával, és valakit súlyosan megvert, 2018-ban 1 év és 8 hónapot kapott, mert autójában éles lőfegyvereket találtak a rendőrök. 2017 szeptemberében - egy hónappal azelőtt, hogy be kellett vonulnia a 2016-os bűncselekmény miatt - társaival kirabolt és összevert a lakásán egy svéd férfit.

A lenti képen Mahdi/Moharrami látható, s megfigyelhetjük, hogy nemcsak a magyar rendőrök szeretnek a tónusokkal játszani, de svéd kollégáik is.



Amir Mahdi rángatta le a svéd fiút a motorháztetőről. Később Amir Moharramira változtatta a nevét



A bűnözésnek nincs színe, vallják a liberálisok. Főleg, ha fehérítik az elkövetőt

A Danielt megkéselő Khaled Odehet a bíróság beszámíthatatlannak nyilvánította - annak ellenére, hogy korábban sose volt mentális betegsége - így egy pszichiátriai intézetbe került, ahonnan négy év elteltével szabadon is engedték. A tárgyaláson egyébként elmondta, hogy amikor elvágta a fiatal torkát, akkor az járt az eszébe: "Most végzek ezzel a náci szardarabbal."



Khaled Odeh, aki elvágta Wretström nyakát

Szabadulása után új személyazonosságot kapott. Jelenleg Joseph Propitious néven él, s ő is biztonsági őrként dolgozik.

2017-ben ismét szembe került a törvényekkel. Odeh/Propitious a stockholmi metró egyik állomásán biztonsági őrként dolgozott, amikor egy jegy nélkül utazó fehérorosz férfit vert össze. A belarusz egyébként nem tanúsított ellenállást, amikor bliccelésen kapták, ám Odeh többször arcon ütötte, majd a földön is rugdosta a szláv férfit. A korábbi gyilkos ezért a tettéért 100 óra közmunkát kapott.



Odeh/Propitious már biztonsági őrként verheti a fehéreket.

A Mahdi/Moharrami és az Odeh/Propitious pároson kívül további 4 személyt ítéltek el a 15-ből. Őket 40 óra közmunkára...

Daniel emlékére 2000 és 2011 között minden évben fáklyás felvonulást tartottak a svéd nemzeti szervezetek a gyilkosság helyszínén. Az első években átlagosan 2000 fő volt a felvonulók létszáma, amely így a legnagyobb európai fehér nacionalista események egyike lett. A felvonulás a kezdetektől szálka volt az ellenoldal szemében, s rendszeresen megjelentek különböző antirasszista, antifa, zsidó és baloldali csoportok is, hogy "megállítsák a nácikat". A menetek békések és méltóságteljesek voltak, a antifák "ellentüntetése" azonban nem. Rendszeresen összecsaptak a rendőrökkel, tűzoltókkal, akiket kövekkel dobáltak meg, kukákat gyújtottak fel, valamint blokád alá vették a vasútállomásokat, megbénították a közlekedést, hogy a hazafiak ne tudjanak eljutni a rendezvényre. Később a svéd rendőrség is vegzálta, s akadályozta a menetre érkezőket. Az egyre csökkenő létszám (2010-ben már csak 700 résztvevő), a szélsőjobboldalon lévő politikai átrendeződések, valamint a hatósági zaklatások következtében a menetet 2011-ben törölték, 2012-ben már nem is kísérelték megrendezni. Itt érdemes megjegyezni, hogy ezek fényében mennyire kiemelkedő, hogy a Becsület Napja minden évben megrendezésre kerül, a hatósági tiltások, a megemlékezők démonizálása vagy az antifák támadásai ellenére is.

Svéd nyelvű dokumentumfilm az első megemlékezésről:



Méltóságteljes megemlékezők...



...tomboló antifák

December 6-án, 15 év elteltével a svéd hazafiak ismét Salembe vonulnak, hogy megmutassák: a svédellenes erőszak csak tovább fokozódott Svédországban, s azt, hogy nem felejtették el ifjú bajtársuk, Daniel Wretström emlékét.

A menet feltámasztását az Északi Ellenállási Mozgalom ( NRM ), valamint az Aktivklubb Sverige kezdeményezte, de a Mi Hazánkkal szövetséges Alternatíva Svédországnak (Alternativ för Sverige, AfS ) elnöke, Gustav Kasselstrand is kijelentette, hogy dicséretes, hogy negyedszázad elteltével sem feledkezett meg a svéd hazafias közösség Wretströmről, s hogy nemcsak Daniel, de a többi svédellenes erőszak áldozatára emlékezni kell, mint Tommie Lindhre , Ebba Åkerlundra és Elin Krantzra.



December 6-án a svéd hazafiak visszatérnek Salembe!

A bejelentés hírére Salem önkormányzata, valamint az országos liberális és baloldali (szocdemektől az antifáig) szervezetek, megmondóemberek, sajtótermékek hisztérikus őrjöngésbe kezdtek. Az önkormányzat fellebbezett az ellen, hogy a rendőrség engedélyezte a vonulást, azzal az indokkal, hogy a korábbi években rendbontások és zavargások voltak az ellentüntetők részéről. Tehát liberális felfogás szerint a becsületes emberek, a megemlékező hazafiak a hibásak azért, mert egy deviáns csürhe nem tud viselkedni.

Daniel Wretström nem csupán egy meggyilkolt svéd fiatal volt. Egy jelkép. Annak a jelképe, hogy a hazafi préda, akit a törvény nem véd, az állam magára hagy, aki csupán másodrendű állampolgár a saját hazájában. Nemcsak Svédországban, mindenütt. Magyarországon is. 1993-ban szinte ugyanez az eset már lejátszódott hazánkban is, Kecskeméten. Ott a 16 éves Kiss Norbertet verték agyon cigányok karóval, mert ruháján "látszott, hogy rasszista". A büntetés is kísértetiesen hasonló, mint 7 évvel később Salemben: 3,5 év a gyilkosnak, 3 hónap a felbujtónak.

Daniel Wretström emlékére a magyar Vendetta zenekar is írt egy dalt, Salemi hős címmel, ám ezt mára minden videómegosztó oldalon törölték, mert a hazafiakra még emlékezni sem szabad a mai világban...

KG - Kuruc.info