Külföld, Háború :: 2025. december 25. 15:11 ::

Feloldották a titkosítást - Putyin 2001-ben még az orosz NATO-tagságot is elképzelhetőnek tartotta

Feloldották a titkosítást alól Vlagyimir Putyin orosz államfő és George W. Bush egykori amerikai elnök egyik 2001-ben folytatott telefonbeszélgetését. A Kreml „feje” akkor azt kérte, hogy országa csatlakozhasson a NATO-hoz – számolt be róla a Nemzetbiztonsági Archívum alapján az ukrán RBK.



Putyin és Bush 2001. november 13-án a Fehér Házban (fotó: Mark Wilson / Getty Images Hungary)

Putyin akkoriban azt is el tudta képzelni, amit Bush is mondott, hogy Oroszország nem a nyugati nagyhatalom ellensége.

– Amit az 50 év múlva esedékes jövőről mondott, fontos. Oroszország európai és többnemzetiségű, akárcsak az Egyesült Államok. El tudom képzelni, hogy szövetségesek leszünk – mondta akkor az orosz vezető.

Vlagyimir Putyin 24 évvel ezelőtt azzal is érvelt, hogy országa kirekesztve érzi magát a katonai tömbből, valamint nála van egy 1954-es dokumentum, amikor a Szovjetunió kérte felvételét a NATO-ba. Az akkori amerikai elnök érdekesnek nevezte a felvetést.

2001-ben úgy vélte az orosz államfő, hogy teljesült minden feltétel ahhoz, hogy Moszkvában téma lehessen a katonai szövetség erősítése. Ukrajna felvételét már akkor is elutasították. Putyin már akkor mesterségesen létrehozott államnak nevezte Ukrajnát.

Az orosz elnök az idei évértékelőjén kijelentette, hogy minden alapvető nézeteltérést tárgyalások útján szeretnének rendezni, és lezárni a fegyveres konfliktust. Valóban voltak régebben próbálkozások, hogy együttműködjenek a NATO-val, de rájöttek, hogy ott nem őszinték velük, ezért ezek a kezdeményezések elhaltak.

– Ezután javasoltunk egy új biztonsági keretrendszert, amely az Egyesült Államokat, Kelet-Európát és Oroszországot jelentette volna. Sajnos ebben is becsaptak bennünket – nyilatkozta Putyin.

(Index nyomán)