Külföld :: 2025. december 31. 08:48 ::

A Mercosur-megállapodás ellen tüntettek Lengyelországban

Közúti tiltakozásokat szerveztek a gazdák Lengyelország több pontján az Európai Unió (EU) és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése ellen.

A gazdák a délelőtti óráktól késő délutánig országszerte, több mint száz helyszínen vonultak a közutakra, az autópályák és a gyorsforgalmi utak melletti pihenőhelyekre, csomópontokra. Traktorokkal és más mezőgazdasági gépekkel a legtöbb helyen csak lassították a forgalmat, egyes pontokon több órára le is állították azt. Néhány városban a vajdasági hivatalok székháza előtt is tartottak tiltakozást.

A tüntetők azt követelték, hogy a lengyel parlament a Mercosur-megállapodás egyértelmű elutasítására kötelezze a kormányt. Úgy látták: a megállapodásban foglalt mechanizmusok nem védik elegendő módon az európai termelőket.

A tiltakozókhoz több helyen ellenzéki politikusok is csatlakoztak, mások a közösségi médiában fejezték ki támogatásukat. Jaroslaw Kaczynski, a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság elnöke az X-en azt írta: Donald Tusk kormánya "becsapja a lengyel társadalmat, mert semmit sem tesz a megállapodás megakadályozása érdekében".

Krzysztof Bosak, a szintén ellenzéki Konföderáció politikusa, a parlamenti alsóház alelnöke az X-en figyelmeztetett: a megállapodás érvényesítése "alacsony minőségű dél-amerikai élelmiszerek áradatával fenyegeti" Lengyelországot és az egész EU-t. "Ez nemcsak egy újabb csapást jelent gazdaságunkra és élelmiszerbiztonságunkra, hanem egészségünkre és családjaink egészségére is" - fogalmazott Bosak.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke december 19-én közölte: az Európai Tanács értekezletén az uniós vezetők megállapodtak, hogy 2026 elején lezárják a Mercosur-megállapodást, amely aláírását "néhány kérdés rendezése érdekében" decemberről januárra halasztották.

Donald Tusk lengyel kormányfő aznap az uniós csúcstalálkozót követő brüsszeli sajtóértekezletén elmondta: Lengyelország továbbra is elutasítja a megállapodást, és hozzátette: aláírásának elhalasztása lehetővé teszi, hogy az Európai Bizottság újabb védelmi mechanizmusokat építsen be a dokumentumba.

(MTI)