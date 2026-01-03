Repülőgépek áthaladása, robbanások zaja és legalább egy füstoszlop volt látható és hallható szombatra virradóra a venezuelai fővárosban, Caracasban - közölte több nemzetközi hírügynökség saját szemtanúira hivatkozva. /Cikkünk frissül./
Zoom
Helyi idő szerint hajnali 2 órakor erős robbanások és repülőgépek zajához hasonlító hangok hallatszottak - állapította meg a Reuters hírügynökség több szemtanúja és az AFP francia hírügynökség helyszínen tartózkodó újságírója is. A város déli részén, egy nagy katonai bázis közelében áramszünet keletkezett.
A közösségi médiában lángokról és füstfelhőkről készült képeket is megjelentek.
Az amerikai védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta a történteket, de az amerikai kormányzat korábban nem zárta ki szárazföldi csapások lehetőségét Venezuelában a kábítószer-kereskedelemben érintett célpontok ellen.
Kolumbiai elnök: Venezuelát megtámadták
Gustavo Petro kolumbiai elnök szombaton úgy nyilatkozott, hogy légitámadás érte Caracast.
"Ezekben a percekben is bombázzák Caracast, (...) Venezuelát megtámadták" - írta Petro az X közösségi oldalon azt követően, hogy szemtanúk helyi idő szerint kora hajnalban robbanásokról számoltak be a venezuelai fővárosból.
A kolumbiai elnök egyúttal kérte, hogy az Amerikai Államok Szervezete és az ENSZ illetékes szervei tartsanak sürgősségi tanácskozást.
Az Egyesült Államok már korábban haderőt vezényelt a Karib-tenger térségébe
Az Egyesült Államok már korábban egy repülőgép-hordozót, hadihajókat és fejlett harci repülőgépeket vezényelt a Karib-tenger térségébe. Donald Trump elnök a múlt héten kijelentette, hogy az Egyesült Államok "megsemmisített" egy olyan területet Venezuelában, ahol hajókat töltenek meg kábítószerrel. Ez volt az első ismert eset arról, hogy Washington szárazföldi műveletet hajtott végre a dél-amerikai országban.
A szocialista diktátor katonai agressziónak minősítette a támadást
Venezuela "rendkívül súlyos katonai agressziónak" minősítette az országot szombat hajnalban ért támadást, miután robbanások rázkódtatták meg az éjszaka a fővárost. Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett.
"Venezuela elutasítja, és elítéli (...) az Egyesült Államok által a venezuelai terület és lakosság ellen elkövetett súlyos katonai agressziót Caracas polgári és katonai településein, valamint a Caracas környékén fekvő Miranda, Aragua és La Guaira államokban" - áll a kormányzat közleményében.
Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki, és felszólította "az ország összes társadalmi és politikai erejét, hogy léptesse életbe a mozgósítási terveket" - írták a dokumentumban.
(MTI; videók,képek: Twitter)
Kapcsolódó: Maduro: Venezuela tárgyalna az Egyesült Államokkal