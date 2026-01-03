Külföld :: 2026. január 3. 09:34 ::

Robbanások és füstoszlopok Caracasban - az amerikai "védelmi" minisztérium egyelőre nem kommentálta a történteket

Repülőgépek áthaladása, robbanások zaja és legalább egy füstoszlop volt látható és hallható szombatra virradóra a venezuelai fővárosban, Caracasban - közölte több nemzetközi hírügynökség saját szemtanúira hivatkozva. /Cikkünk frissül./

Helyi idő szerint hajnali 2 órakor erős robbanások és repülőgépek zajához hasonlító hangok hallatszottak - állapította meg a Reuters hírügynökség több szemtanúja és az AFP francia hírügynökség helyszínen tartózkodó újságírója is. A város déli részén, egy nagy katonai bázis közelében áramszünet keletkezett.

🚨HAPPENING NOW: New video of Caracas Venezuela as the US hits multiple locations. The US has not commented but we all know what’s happening. Maduro is finding out the hard way. Prayers up for our troops. pic.twitter.com/RbMnKI0SRb January 3, 2026



A közösségi médiában lángokról és füstfelhőkről készült képeket is megjelentek.

Az amerikai védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta a történteket, de az amerikai kormányzat korábban nem zárta ki szárazföldi csapások lehetőségét Venezuelában a kábítószer-kereskedelemben érintett célpontok ellen.





Parece que se ha iniciado la operación para derrocar al tirano Nicolás Maduro y puede ser el principio del fin del narcochavismo.



¡Viva Venezuela libre! En Caracas, instalaciones clave estatales están siendo bombardeadas por Estados Unidos.Parece que se ha iniciado la operación para derrocar al tirano Nicolás Maduro y puede ser el principio del fin del narcochavismo.¡Viva Venezuela libre! pic.twitter.com/SsbCyw18RY January 3, 2026

Kolumbiai elnök: Venezuelát megtámadták

Gustavo Petro kolumbiai elnök szombaton úgy nyilatkozott, hogy légitámadás érte Caracast.

"Ezekben a percekben is bombázzák Caracast, (...) Venezuelát megtámadták" - írta Petro az X közösségi oldalon azt követően, hogy szemtanúk helyi idő szerint kora hajnalban robbanásokról számoltak be a venezuelai fővárosból.

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela



Bombardean con misiles.



Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

A kolumbiai elnök egyúttal kérte, hogy az Amerikai Államok Szervezete és az ENSZ illetékes szervei tartsanak sürgősségi tanácskozást.

Az Egyesült Államok már korábban haderőt vezényelt a Karib-tenger térségébe

Az Egyesült Államok már korábban egy repülőgép-hordozót, hadihajókat és fejlett harci repülőgépeket vezényelt a Karib-tenger térségébe. Donald Trump elnök a múlt héten kijelentette, hogy az Egyesült Államok "megsemmisített" egy olyan területet Venezuelában, ahol hajókat töltenek meg kábítószerrel. Ez volt az első ismert eset arról, hogy Washington szárazföldi műveletet hajtott végre a dél-amerikai országban.

A szocialista diktátor katonai agressziónak minősítette a támadást

Venezuela "rendkívül súlyos katonai agressziónak" minősítette az országot szombat hajnalban ért támadást, miután robbanások rázkódtatták meg az éjszaka a fővárost. Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett.

"Venezuela elutasítja, és elítéli (...) az Egyesült Államok által a venezuelai terület és lakosság ellen elkövetett súlyos katonai agressziót Caracas polgári és katonai településein, valamint a Caracas környékén fekvő Miranda, Aragua és La Guaira államokban" - áll a kormányzat közleményében.

Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki, és felszólította "az ország összes társadalmi és politikai erejét, hogy léptesse életbe a mozgósítási terveket" - írták a dokumentumban.

(MTI; videók,képek: Twitter)