Az Egyesült Államok átveszi Venezuela irányítását - átmenetileg

Az Egyesült Államok átmenetileg átveszi Venezuela irányítását, amíg nem sikerül "biztonságos, megfelelő és megfontolt" politikai átmenetet végrehajtani az országban - jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombaton a Fehér Házban sajtótájékoztatón, amelyet azután tartott, hogy az amerikai fegyveres erők az éjszakai művelet során elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét Caracasban.



Nicolás Maduro az Iwo Jima amerikai hadihajó fedélzetén (kép: Donald Trump Truth Social-oldala)

Hozzátette: Washington nem akarja megkockáztatni, hogy "valaki más kerüljön hatalomra" úgy, hogy az a korábbi évekhez hasonló helyzetet eredményezzen.

Az elnök kijelentette: Washington célja a "béke, a szabadság és az igazságosság" biztosítása a venezuelai nép számára, beleértve azokat is, akik jelenleg az Egyesült Államokban élnek, de vissza szeretnének térni hazájukba. "Venezuela az ő hazájuk" - mondta.

Trump kiemelte, hogy a mostani hadművelet során egyetlen amerikai katona sem halt meg, és egyetlen amerikai katonai eszköz sem semmisült meg, miközben az amerikai hadsereg "elsöprő erőt" vetett be a levegőben, a szárazföldön és a tengeren. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok egy második, nagyobb csapásra is felkészült, de erre "valószínűleg nem lesz szükség".

Frissítés: Az ellenzék "készen áll"

Edmundo González Urrutia ellenzéki vezető bejelentette, hogy az ellenzék "készen áll az ország újjáépítésére".

A venezuelai ellenzék vezetői, a Nobel-békedíjas María Corina Machado, valamint az ellenzék szerint a legutóbbi választást megnyerő Edmundo González Urrutia csak jóval később kommentálták az amerikai műveletet.

María Corina Machado egy közleményben megismételte azt az álláspontját, hogy Maduro távozásával González Urrutiának kell átvennie az ország vezetését.

González Urrutia az X közösségi oldalon azt írta, hogy Venezuelára "döntő fontosságú órák" köszöntenek. "Venezuelaiak, tudjatok arról, hogy készen állunk a nemzetünk újjáépítését jelentő nagy műveletre" - fogalmazott.

2. frissítés: Trump: addig maradunk, amíg egy megfelelő átmenet meg nem valósulhat

Az amerikai katonák dicséretével kezdte Donald Trump a venezuelai csapás utáni sajtótájékoztatóját , melyet Floridában, Mar-a-Lago nevű birtokán tartott, helyi idő szerint szombat délelőtt. Alább a HVG összefoglalója.

„Ez volt az egyik legmegdöbbentőbb támadás és az amerikai katonai erő és hozzáértés egyik leghatékonyabb és legerőteljesebb megnyilvánulása az amerikai történelemben” – fogalmazott Trump. „Egyetlen nemzet sem tudta volna elérni azt, amit Amerika ilyen rövid idő alatt elért. Minden venezuelai katonai kapacitás tehetetlenné vált, amikor katonáink az amerikai bűnüldöző szervekkel együttműködve sikeresen elfoglalták Madurót az éjszaka közepén”, mondta az amerikai elnök, aki szerint a csapás még annak fényében is lenyűgöző, hogy a közelmúltban is voltak nagyszabású katonai akcióik, például az iráni támadás.

Trump bejelentette, hogy mostantól kezdve az Egyesült Államok fogja „vezetni” Venezuelát, amíg nem tudják biztosítani a „biztonságos, jogszerű és rendes átmenetet”.

Az elnök drogbárónak nevezte Madurót. „Békét, szabadságot és igazságosságot akarunk Venezuela nagyszerű népének, és ez magában foglalja a venezuelaiak közül sokakat, akik most az Egyesült Államokban élnek, és vissza akarnak térni a hazájukba” – mondta Trump.

Beszélt arról is, hogy nem akarják, hogy olyan ember vegye át az uralmat az országban, akinek nem a venezuelaiak érdeke az elsőt. „Nem fogjuk hagyni, hogy ez megtörténjen.

Most ott vagyunk… addig maradunk, amíg egy megfelelő átmenet meg nem valósulhat”

– fogalmazott.

Azt újságírói kérdésekre sem igazán részletezte, hogy pontosan mit ért az alatt, hogy „ők fogják irányítani az országot”, de beszélt arról, hogy egy csoportot fognak erre a célra kijelölni, és utalt arra, hogy ennek része lehet például Pete Hegseth hadügyminiszter, illetve Marco Rubio külügyminiszter.

Trump az ország jövőjével kapcsolatban arról is beszélt, hogy Rubio a nap során beszélt Delcy Rodriguez venezuelai alelnökkel, aki beleegyezett az együttműködésbe az Egyesült Államokkal. Az elnök hozzátette, Rodriguez már letette az elnöki esküt.

Guardian ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy néhány órával ezelőtt arról érkeztek hírek, hogy az alelnök Oroszországban tartózkodik, így a helyzet jelenleg továbbra sem tisztázott, a sajtótájékoztatón pedig sokfelé kanyarogtak a kérdések, így nem teljesen egyértelmű, hogy nincs-e valami félreértés ez ügyben.

Amerikai olajvállalatok fognak bemenni az országba

Trump Beszélt Venezuela hatalmas olajkészleteiről is. Elmondása szerint amerikai olajvállalatok fognak „bemenni az országba”, majd helyrehozzák a Maduro-rezsim alatt leromlott olajinfrastruktúrát, és biztosítani fogják, hogy képesek legyenek az olajkapacitások teljes kihasználására. Trump meglátása szerint ugyanis Maduro alatt messze nem termeltek annyit, mint amennyire lehetőségük lett volna.

Később kérdésre egyértelművé tette, hogy azt „a hihetetlen vagyont, amit a földből fognak kibányászni”, mind Venezuela javára fogják fordítani.

Az elnök beszélt arról is, felkészültek egy második csapásra is, erre azonban végül nem volt szükség. Hozzátette hogy „az USA fenntart minden katonai lehetőséget” a további fellépésre a dél-amerikai országban.

„Venezuelában minden politikai és katonai személyiségnek meg kell értenie, hogy ami Maduróval történt, az velük is megtörténik, ha dacolnak az USA azon vágyával az országban, hogy olyan vezetést kapjanak, amely a népet szolgálja” – mondta Trump.

(MTI - HVG nyomán)