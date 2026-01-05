Külföld :: 2026. január 5. 20:25 ::

Dán miniszterelnök: Trump sajnos komolyan gondolja Grönland megszerzését

Donald Trump amerikai elnök komolyan gondolja Grönland megszerzését - jelentette ki Mette Frederiksen dán miniszterelnök hétfőn, hozzátéve, hogy az erre vonatkozó terveket Dánia és Grönland is egyértelműen elutasította.

"Sajnos úgy gondolom, hogy komolyan kell venni az amerikai elnököt, amikor azt mondja, hogy meg akarja szerezni Grönlandot" - mondta Frederiksen a közszolgálati DR televízióban.

"Nagyon világosan kifejtettem, hogy mi a Dán Királyság álláspontja, és Grönland is többször kijelentette, hogy nem kíván az Egyesült Államok része lenni" - tette hozzá.

Frederiksen hangsúlyozta: "ha az Egyesült Államok megtámad egy másik NATO-tagállamot, az a vég."

Az amerikai fegyveres erők szombaton katonai műveletet hajtottak végre Venezuelában, amely során Nicolás Madurót elnököt és feleségét az Egyesült Államokba szállították kábítószer-kereskedelem vádjával. Nem sokkal ezután Trump megismételte azt a korábban is többször hangoztatott álláspontját, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van a Dániához tartozó, de széles körű önkormányzati jogokkal felruházott Grönlandra.

Az elnök az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy "Grönlandot orosz és kínai hajók veszik körül", majd hozzátette: "Dánia nem lesz képes megtenni (megvédeni), ezt biztosan mondhatom."

(MTI)