Halálos fenyegetést kapott Brandenburg tartomány "Bóka Jánosa"

Halálos fenyegetést tartalmazó levelet kapott a németországi Brandenburg tartomány antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős miniszteri biztosa, Andreas Büttner - jelentették kedden a helyi hatóságok.

A politikusnak küldött levelet - amelybe a személyes, sértő megjegyzések mellett azt is beleírta a feladó, hogy "megölünk titeket" - a tartományi parlamentnek címezték, és onnan továbbították a címzetthez - közölte a képviselőház vezetése. Hozzátették, hogy a levél az iszlamista palesztin szervezet, a Hamász piros színű, háromszög alakú jelvényét is tartalmazta.

Az antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős biztost már korábban is érte zaklatás vagy fenyegetés: 2024-ben horogkereszteket karcoltak az autójára, vasárnap pedig tűz ütött ki egy fészerben a Berlintől mintegy 70 kilométerre északra Templinben található birtokán. Az időben értesített tűzoltók a tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt. A rendőrségi közlemény szerint a fészerrel szomszédos ház bejárati ajtajára festve egy alkotmányellenes szimbólumot találtak, amely egy biztonsági forrásból származó információ szerint szintén a Hamász jelvénye volt.

A német állambiztonsági szolgálat és a rendőrség közölte, hogy a támadás hátterének és indítékának feltárására indított vizsgálat még folyamatban van.

(MTI nyomán)

