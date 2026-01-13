Külföld :: 2026. január 13. 20:42 ::

Kiterjesztett légvédelmi és kiképzési együttműködésről állapodott meg Nagy-Britannia és Lengyelország

Keir Starmer brit miniszterelnök londoni hivatalában fogadta Karol Nawrocki lengyel államfőt. A keddi kétoldalú csúcstalálkozón a Downing Street tájékoztatása szerint a két vezető olyan, az eddigieknél is mélyebb együttműködésről kötött egyezséget, amely erősíti mindkét ország képességét a fenyegetést jelentő légi támadóeszközök, mindenekelőtt a rakéták lelövésére.

Ennek érdekében London és Varsó megvizsgálja a légi fenyegetettség számos formájával szemben alkalmazható új eszközök közös kifejlesztésének és beszerzésének lehetőségeit, és azt is, hogy miként lehetne ösztönözni egész Európában az új védelmi gyártási kapacitások létrehozását.

A megállapodás alapján a brit és a lengyel fegyveres erők közös kiképzési programokat is tartanak a légvédelmi koordináció javítása érdekében. Ezeket a kiképzéseket "virtuális környezetben" tartják majd, elkerülendő az éles gyakorlatok költségeit és veszélyeit - fogalmazott keddi tájékoztatásában a brit kormányfő hivatala.

A Downing Street szerint a kiterjesztett brit-lengyel védelmi kiképzési program a brit vezetéssel folyó, integrált légi és rakétavédelmi műveleti hálózat létrehozását célzó NATO-kezdeményezés (Delivering Integrated Air and Missile Operational Networked Defences, DIAMOND) része.

Starmer és Nawrocki mindemellett megállapodott lengyel harcihelikopter-pilóták nagy-britanniai kiképzéséről is. A program alapján idén nyártól nyolc lengyel helikopterpilóta kapcsolódhat be a NATO európai légi kiképzési programjába (NATO Flight Training Europe, NFTE) a brit királyi légierő (RAF) egyik nyugat-angliai támaszpontján, ahol főleg támadó helikopterek vezetésére képzik majd őket.

A Downing Street a megállapodásokhoz fűzött ismertetésében kiemeli, hogy Lengyelország Nagy-Britannia egyik legszorosabb szövetségese, és lengyel területen jelenleg is 350 fős brit katonai kontingens állomásozik.

Mindemellett lengyel és brit harci pilóták közösen vesznek részt a NATO Keleti Őrszem (Eastern Sentry) nevű kelet-európai légtérvédelmi járőrműveletében.

A londoni miniszterelnöki hivatal kiemelte azt is, hogy a brit-lengyel hadiipari együttműködés gyors ütemben mélyül, és már az elmúlt három évben is 8 milliárd fonttal (3600 milliárd forinttal) járult hozzá a brit gazdaság teljesítményéhez.

A Downing Street hangsúlyozta, hogy a brit védelmi költségvetés a hidegháború óta nem tapasztalt ütemben növekszik, és a 2029-ig tartó jelenlegi parlamenti időszakban eléri a 270 milliárd fontos (120 ezer milliárd forintos) rekordösszeget.

(MTI)