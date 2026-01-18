Külföld, Háború :: 2026. január 18. 19:29 ::

A cseh elnök kijelentéseit bírálta a cseh külügyminiszter

Mint elefánt a porcelánboltban, úgy viselkedett az elmúlt héten Petr Pavel cseh államfő, amikor ukrajnai látogatásakor néhány kisebb repülőgépet, veszélyt jelző eszközöket, valamint villanyáramfejlesztőket ajánlott fel az orosz agresszió ellen védekező ukránoknak - jelentette ki Petr Macinka cseh külügyminiszter vasárnap a közszolgálati hírtelevíziónak (CT24) nyilatkozva.

Ajánlatát az államfő nem egyeztette a kormánnyal, s ezzel problémákat okozott - tette hozzá a miniszter.

"A koalíciós partnerek semmiről nem tudnak. Nem az ö feladata ilyeneket mondani, ígérni, javasolni vagy megbeszélni. Ez valóban nem az ő szerepe" - fejtette ki Macinka.

A külügyminiszter elmondta: tudomása van arról, hogy Ukrajna érdeklődik cseh repülőgépek iránt.

"Én senkinek semmit nem ígértem, mert tudom, hogy érzékeny dologról van szó a koalíciós partnerek körében. Erről először zárt ajtók mögött kell beszélni" - jegyezte meg a tárcavezető.

A hárompárti koalíció - az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) és az Autósok - ezzel hétfői ülésén fog foglalkozni.

"Nem tudom, nem lenne-e jobb, ha az elnök inkább jelképes dolgokkal foglalkozna, mint a koszorúzások vagy állami kitüntetések átadása. Ez azonban valóban nem az ő döntése, egyeztetnie kellene, meg kellene kérdeznie a kormányt. Nyilatkozni a médiának a kormánnyal való egyeztetés nélkül azonban valóban nagyon kontraprodukív" - fogalmazott Macinka.

Az államfő egyelőre nem reagált a külügyminiszter szavaira.

Tomio Okamura, a képviselőház, illetve az SPD elnöke a kereskedelmi hírtelevízió, a CNN Prima News vitaműsorában azt állította, hogy az államfő kijelentéseit az ukrán média változtatta meg, s onnan vette át azután a cseh sajtó. "Az államfő ezt nem mondta" - jelentette ki Tomio Okamura. "Ez benne van a hivatalos feljegyzésben, illetve a minisztertől kapott tájékoztatóban" - tette hozzá a parlamenti alsóház elnöke.

(MTI)