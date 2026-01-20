Külföld :: 2026. január 20. 19:22 ::

Az izraeli legfelsőbb bíróság nem engedi a bölcsődei gázmérgezésben meghalt gyerekek felboncolását

Az izraeli legfelsőbb bíróság nem engedi a minapi bölcsődei gázmérgezésben meghalt kisgyerekek felboncolását, ezzel megmásította annak az alsóbb fokú bíróságnak az ítéletét, amely az ügyészség kérésére engedélyezte a boncolást. Az alsóbb fokú döntés miatt ultraortodox tömegtüntetések voltak szerte az országban.

A legfelsőbb bíróság azzal indokolta a döntését, hogy a halott kisgyermekek felboncolásával meggyaláznák a holttestüket.

A halálesetek egy engedély nélkül működő magánbölcsődében történtek Jeruzsálem Romema nevű ultraortodox negyedében. Hétfői jelentések szerint feltehetőleg a bölcsődének használt két lakás fűtőrendszeréből szivárgó gáz okozott 55 kisgyereknek mérgezést, akik közül kettő életét vesztette. Az ügyészség aznap megkapta az illetékes alsó fokú bíróság engedélyét a boncoláshoz a halálokok pontos meghatározásához.

A bírósági döntés miatt azonban országszerte számos tüntetést tartottak kedden az ultraortodox zsidók, és megbénították az autópályák forgalmát. A rendőrség közlése szerint eltorlaszolták az utakat, és köveket dobáltak Jeruzsálemben, Bét Semesben, a Tel-Aviv melletti Bne Brakban a 4-es főútnál. A rendfenntartók közülük többeket előállítottak.

Vélhetően ennek hatására a legfelsőbb bíróság engedett az ultraortodox családok és a ZAKA ultraortodox mentőszolgálat petíciójának, miszerint ne boncolhassák fel a halott gyerekeket. Ezután lassan megszűntek a torlódások az autópályákon.

A zsidó vallási törvények szerint tilos a halottat felboncolni, kivéve, amikor az közvetlen módon más életek megmentéséhez vezethet, valamint rabbinikus felmentéssel abban az esetben lehetséges, ha a halál oka másképp nem tisztázható. A halott testének megbontásával az elhunytat meggyaláznák. A holttestet egészében kell eltemetni. Ráadásul a kisgyermek teste "ártatlan", holttestének felnyitása különösen tiltott a zsidó vallás szerint.

(MTI)