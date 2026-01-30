Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. január 30. 20:12 ::

Megszavazta a belga képviselőház, hogy megvonható legyen az állampolgárság az újbelga bűnözőktől

A belga szövetségi kormány és a képviselőház pénteken jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a belga állampolgárság megvonását azok esetében, akiket súlyos bűncselekmények - például emberölés, szexuális erőszak vagy szervezett bűnözés - miatt ítélnek el.

A VRT.be hírportál szerint az új szabályozás szerint az intézkedés azokra vonatkozhat, akik az elmúlt 15 évben szerezték meg a belga állampolgárságot, és legalább öt év letöltendő börtönbüntetést kaptak. A rendelkezés jelentősen kiterjeszti a korábbi jogszabályt, amelyet eddig elsősorban terrorizmushoz kapcsolódó ügyekben alkalmaztak.



Ambiorix "régibelga" (kelta) Iulius Caesar ellen fellázádó törzsi vezér szobra Tonderenben (kép: Wikipedia)

Annelies Verlinden igazságügyi miniszter a reformot "erőteljes üzenetnek" nevezte, hangsúlyozva: "akik olyan súlyos bűncselekményeket követnek el, amelyek aláássák társadalmunk alapjait, elveszíthetik belga állampolgárságukat".

A törvény nem minden esetben ír elő automatikus állampolgárság-megvonást: a döntést egyedi elbírálás alapján hozzák meg. Kivételt képeznek azonban a kettős állampolgársággal rendelkező, terrorizmusért elítélt személyek, akiknél az új jogszabály már automatikus megvonást irányoz elő.

A képviselőház emellett elfogadott egy másik, Verlinden által benyújtott javaslatot is, amely szigorítja a halálos közlekedési balesetet okozó elkövetők büntetését. Az ilyen esetekre bevezetik a "járművel elkövetett emberölés" fogalmát, és súlyosabb szankciókat helyeznek kilátásba.

Az ismételt elkövetők, illetve alkohol vagy drog hatása alatt vezetők esetében a kiszabható szabadságvesztés felső határa öt évről tíz évre emelkedhet, a pénzbírság pedig 16 ezer euróig terjedhet.

(MTI)