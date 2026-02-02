Külföld :: 2026. február 2. 19:17 ::

Több ezer háztartás maradt áram és fűtés nélkül a fagyos időben Lengyelországban

Lengyelországban a fagyos időben mintegy 3500 háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül - közölte hétfőn Piotr Blaszczyk, a kormányzati biztonsági központ (RCB) szóvivője. Egy hőerőmű meghibásodása miatt pedig akadozik a fűtés Gdansk és Sopot tengermelléki városokban.

Lengyelországban az utóbbi napok a leghidegebbek eddig az idei télen, hétfőre virradóan több helyen mínusz 28 Celsius-fokot mértek, és a hőmérséklet napközben is mínusz 19 és mínusz 13 fok között mozgott.

Az RCB szóvivője közölte: az időjárási viszonyok miatt jelenleg 3500 háztartás van áramszolgáltatás nélkül. Megerősítette továbbá: az utóbbi 24 órában három ember halt meg kihűlés következtében, november eleje óta pedig 40.

Az erős fagy miatt hétfő délután a lengyel meteorológiai intézet (IMGW) keddre és szerdára is figyelmeztetéseket adott ki.

Gdansk és Sopot városok vezetése hétfő délután közölte: válságstábot állítottak fel, miután meghibásodott a helyi hőerőmű, és ennek következtében Gdansk hét kerületében és egész Sopotban "fűtési zavarok és ellátási szünetek fordulhatnak elő". A lakásokban ezért 15-18 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható. A hőerőmű meghibásodott elemének újbóli üzembe helyezését szerdára tervezik - jelezték.

A hideg miatt több mint 300 lengyelországi iskolában felfüggesztették a tanítást, illetve távoktatásra álltak át.

A városi önkormányzatok melegedősátrakat és ingyenes autóbuszokat bocsátottak rendelkezésre, a rendőrség pedig az elhagyott épületeket, a lépcsőházakat és egyéb helyeket ellenőrzi, hogy segítséget nyújtson az ott magukat meghúzó, rászoruló embereknek.

(MTI)