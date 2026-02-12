Külföld :: 2026. február 12. 15:21 ::

Több mint felével zuhant a Mercedes-Benz tavalyi üzemi nyeresége

A Mercedes-Benz üzemi nyeresége a vártnál nagyobb mértékben, 57,2 százalékkal esett tavaly az egyre erősödő kínai verseny, az emelkedő vámok és a negatív devizahatások miatt.

A prémium autógyártó csoportszintű kamat- és adófizetés előtti eredménye (EBIT) 2025-ben 5,82 milliárd euró lett, kisebb az elemzői várakozások átlagában szereplő 6,6 milliárd eurónál, és jócskán elmaradt az egy évvel korábbi 13,59 milliárd eurótól. A korrigált kamat- és adófizetés előtti eredmény 39,9 százalékkal, 13,71 milliárd euróról 8,23 milliárd euróra zsugorodott

A vállalat 132,2 milliárd eurós tavalyi árbevétele 9,2 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi 145,6 milliárd eurótól, és kisebb lett a piaci várakozásokban szereplő 134 milliárd eurónál.

Az adózott eredmény 48,8 százalékkal, 10,40 milliárd euróról 5,33 milliárd euróra esett.

A Mercedes személygépkocsi-üzletágában (Mercedes-Benz Cars) a korrigált árbevétel-arányos megtérülési mutató (ROS) a 2024. évi 8,1 százalékról tavaly 5 százalékra csökkent, de így is a 4-6 százalékos céltartományon belül volt. Ebben az ágazatban az eladott járművek száma 9,2 százalékkal, 1,983 millióról 1,801 millióra csökkent. Az ágazati bevétel 10,5 százalékkal, 96,4 milliárd euróra mérséklődött.

A vállalatirányítás részvényenként 3,5 euró osztalék kifizetését javasolja a 2024. évi 4,30 euró után.

(MTI)