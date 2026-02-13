Külföld :: 2026. február 13. 10:50 ::

Elefántok támadtak emberekre egy Sri Lanka-i városban

Egy 68 éves nő életét vesztette, három további ember pedig megsérült, mert pénteken vad elefántok csörtettek be egy Srí Lanka keleti részén fekvő városba és környékére, ahol emberekre támadtak és komoly károkat okoztak - közölték a helyi hatóságok.

A rendőrségi jelentés szerint az elefántok helyi idő szerint péntek reggel 6 óra körül jelentek meg az Indiai-óceán partvidékén fekvő Valaicscsenai környékén. A közöségi médiára felkerült videók szerint az egyik elefánt végigcsörtetett a város forgalmas utcáin is, ami menekülésre késztette az embereket.

Az elefánttámadás halálos áldozata egy élelmiszert áruló nő volt a rendőrség közlése szerint.

A vad elefántot később a vadőrök és a rendfenntartó erők visszaterelték a vadonba.

Az emberek és az elefántok közötti konfliktus komoly probléma Srí Lankán.

Dammika Patabendi környezetvédelmi miniszter tavaly arról számolt be a parlamentben, hogy 2015 és 2024 között 3477 vadon élő elefánt és 1190 ember halt meg Srí Lankán a folyamatos konfliktusok miatt.

(MTI)