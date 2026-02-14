Külföld :: 2026. február 14. 08:24 ::

Ezüstérmes amerikai korcsolyázónőt lőtt agyon és rabolt ki egy küszöbmajom St. Louisban

Az egykori amerikai válogatott ezüstérmes korcsolyázót egy körözött rabló lőtte le az autójában, kivégzéshez hasonló kegyetlenséggel, egy Starbucks autós kiszolgálójánál. Gabrielle „Sam” Linehan kedden, nem sokkal 10 óra után halt meg St. Louisban, Missouri államban - írja az elkövető származását elhallgató hírében az Index.

A 28 éves nőt állítólag fegyverrel fenyegette egy „őrült” rabló, akit már két napja köröztek két hasonló lövöldözés miatt – áll a The Post által szemlézett, a bűntény valószínű okairól szóló nyilatkozatban. Keith Lamon Brown, akit letartóztattak és vád alá helyeztek a gyilkosságért, állítólag fegyvert fogott az egykori sportolóra, kirabolta, majd tüzet nyitott – írja a The Sun

A rendőrök szerint a lövöldözésről készült biztonsági kamera felvételein látható, hogy az 58 éves Brown odalépett a nő autójához, és felszólította, hogy emelje fel a kezét, majd közvetlen közelről rálőtt.

Linehant, aki ezüstérmet nyert a 2014-es amerikai szinkronkorcsolya-bajnokságon, egy közeli kórházba vitték, ahol halottnak nyilvánították.

Brown, aki a fényes nappal elkövetett lövöldözés során láthatósági mellényt és sisakot viselt, állítólag a nő több bankkártyáját és a jogosítványát is elvette. A férfit szerdán őrizetbe vették minősített emberölés vádjával.



Keith Lamon Brown az 1980-as évek óta "aktív" - az Index elegánsan kifelejtette a származását (érdekes, az angliai stricik és németországi csalók mind magyarrá válnak abban a szerkesztőségben...)

Rablás és illegális fegyvertartás - a '80-as évekig visszanyúló bűnlajstrom

Brownt emellett háromrendbeli minősített rablással, négyrendbeli fegyveres bűncselekménnyel és egyrendbeli illegális fegyverbirtoklással is vádolják. A rendőrség már két fegyveres rablás miatt is körözte, amelyeket állítólag két nappal Linehan meggyilkolása előtt követett el.

Az első eset február 6-án történt, amikor állítólag szintén egy láthatósági mellényben és sisakban közelítette meg egy Jack in the Box étterem autós kiszolgáló részét. A The Post által szemlézett bírósági jegyzőkönyvek szerint állítólag egy 9 milliméteres fegyvert fogott a sofőrre, majd elrabolta a nő táskáját és a lánya telefonját.

Két nappal később a rendőrök szerint egy Dollar General áruházba ment, és fegyverrel fenyegette a pénztárost, miközben pénzt követelt.

A rendőrség szerint mindkét rablásnál leadott legalább három lövést.

A Fox 2 Now szerint Brownnak sok eset szerepel a bűnügyi nyilvántartásában, amely az 1980-as évekig visszanyúlik.

Brownt óvadék nélkül tartják fogva a St. Louis Városi Igazságszolgáltatási Központban.