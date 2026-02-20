Beszakadt a szibériai Bajkál-tó jege egy csoport kínai turista alatt, a balesetben az első hírek szerint nyolc ember meghalt - közölte Igor Kobzev, az Irkutszki terület kormányzója pénteken a Telegramon.
A turisták egy UAZ terepjáróval tartottak a Bajkál-tó jegén a tó legnagyobb szigetére, a Bajkál szívének nevezett Olhon-szigetre, amikor beszakadt alattuk a jég. Egy embernek sikerült megmenekülnie, de a jármű vezetője és hét utas feltehetően életét vesztette.
Bodies of 7 Chinese tourists found under Lake Baikal— RT (@RT_com) February 20, 2026
The UAZ they were in fell into 3-meter-wide ice crevasse, 18m deep
Rescuers now plan diving operation to retrieve them
Criminal case opened for negligence and providing unsafe services pic.twitter.com/ucFv66pXEY
Kobzev bejegyzésében felhívta a figyelmet arra, hogy az Olhon-sziget felé vezető szakaszon nem engedélyezett az autózás a Bajkál-tó jegén.
A hatóságok gondatlanság címén vizsgálatot indítottak, az áldozatokat keresik.
(MTI)