Beszakadt a Bajkál-tó jege egy csoport kínai turista alatt, többen meghaltak

Beszakadt a szibériai Bajkál-tó jege egy csoport kínai turista alatt, a balesetben az első hírek szerint nyolc ember meghalt - közölte Igor Kobzev, az Irkutszki terület kormányzója pénteken a Telegramon.

A turisták egy UAZ terepjáróval tartottak a Bajkál-tó jegén a tó legnagyobb szigetére, a Bajkál szívének nevezett Olhon-szigetre, amikor beszakadt alattuk a jég. Egy embernek sikerült megmenekülnie, de a jármű vezetője és hét utas feltehetően életét vesztette.





The UAZ they were in fell into 3-meter-wide ice crevasse, 18m deep



Rescuers now plan diving operation to retrieve them



Kobzev bejegyzésében felhívta a figyelmet arra, hogy az Olhon-sziget felé vezető szakaszon nem engedélyezett az autózás a Bajkál-tó jegén.

A hatóságok gondatlanság címén vizsgálatot indítottak, az áldozatokat keresik.

(MTI)